Victor Manzini corre pela primeira vez em Cascavel

O Turismo Nacional (TN) realizará a 3ª etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Será a segunda etapa do Campeonato Sprint, com quatro corridas de 15 minutos mais uma volta amanhã e duas corridas de 20 minutos mais uma volta no domingo.

Será a primeira vez na exigente pista de Cascavel para Victor Manzini, piloto do New Onix #117 da Equipe Roberto Manzini Centro Pilotagem (RMCP), o mais jovem da TN, com 16 anos, que estreia em automobilismo em 2024 disputando os títulos das categorias B, Rookie, que reúne estreantes, e do Campeonato Overall, que abrange as seis etapas sprint e as duas corridas longas da Copa Endurance.

Embalado

O plano de Victor Manzini era treinar muito na pista de Cascavel em simulador, além de andar bastante de kart, o que é bom para exercitar tempos de reação ao equipamento. Porém, imprevistos com o simulador resumiram seus treinos virtuais a dois dias, nestas segunda e terça-feira.

Mas Victor vem embalado pela satisfação do primeiro troféu da TN que conquistou na sexta corrida da segunda etapa, em abril, no Autódromo de Interlagos, com o quinto lugar da categoria B, que o levou ao seu primeiro pódio na categoria e à sua primeira vitória na categoria Rookie.

Ele está entusiasmado para o desafio que terá em Cascavel, a despeito dos problemas mecânicos do #117 que enfrentou nas duas primeiras etapas, incluindo a troca do motor para a corrida da segunda, em Interlagos. E apesar de não conhecer a pista de 3.058 metros e sete curvas famosa por ser a mais rápida, uma das mais técnicas do calendário, e por não admitir erros de pilotagem.

Crédito: Divulgação