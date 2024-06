Treinamentos

A Rede de Treinamentos FALA! vai oferecer oficinas gratuitas sobre ferramentas Google para redações em todo o Brasil. Além de redações, jornalistas independentes e estudantes de jornalismo podem se inscrever pelo site para receber treinamento presencial ou remoto, dependendo da localidade.

Voo direto

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, terá mais um voo internacional direto. A partir de 28 de outubro, a Latam inicia a rota do Paraná até Lima, no Peru. As vendas de passagens começam nos próximos dias.

Disputa para vice

Com os principais pré-candidatos a prefeito já definidos, começa agora a disputa para a indicação dos vices nas chapas majoritárias. A escolha deve ser definida conforme as alianças que vão se definir entre julho e agosto nas convenções partidárias. Nas últimas duas eleições – de 2016 e 2020 – teve vice que foi definido aos 48 minutos do segundo tempo.

Sessão

Os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do TSE, participaram em Curitiba da primeira sessão itinerante do TRE-PR. O tribunal eleitoral planeja novas sessões nas principais cidades do Paraná.

Acordo

O TST formalizou o acordo coletivo de trabalho entre a Federação Única dos Petroleiros, o Sindiquímica-PR e a Araucária Nitrogenados (Ansa) decorrente da “desibernação” da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) do Paraná. Pelo acordo, a Ansa vai recontratar os cerca de mil trabalhadores dispensados pela hibernação da fábrica em 2021. A expectativa é da criação de mais três mil empregos indiretos na região de Araucária, onde está instalada a Fafen.

Tiago na liderança

Levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (12) mostra o avanço do deputado Tiago Amaral (PSD) na disputa da prefeitura de Londrina com 21,9%, seguido do ex-prefeito Barbosa Neto (PDT) com 16,8% e da Professora Maria Tereza (PP) com 15%. Em seguida vem o Coronel Nelson Villa (PSDB) e o deputado Tercílio Turini (MDB) – os dois com 13,5%. A pesquisa, entre 6 a 11 de junho, entrevistou 800 eleitores. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro, de 3,5 %. O levantamento está registrado no TSE sob nº PR-08992/2024. Na pesquisa anterior, de maio, Amaral tinha 18,4% dos votos e Barbosa Neto, 18,1%.

Lei Vini Jr

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei do deputado Anibelli Neto (MDB) que obriga a divulgação de alertas acerca da tipificação penal do crime de injúria racial durante eventos públicos no Paraná. Anibelli Neto afirmou que os episódios recorrentes contra o jogador Vini Jr na Espanha evidenciam a persistência do racismo no esporte e a necessidade de ações concretas para enfrentar esse problema. “Foi o que nos motivou a apresentar o projeto e que simbolicamente já está sendo chamado de proposta de Lei Vini Junior”, disse.

Vamos ler

A Brasilcap iniciou neste mês o patrocínio do projeto ‘Vamos Ler – Geração Digital’. O objetivo principal do projeto é ampliar a leitura de mundo dos jovens estudantes a partir do desenvolvimento do senso crítico. A metodologia está focada na aproximação da educação com a mídia, com ênfase na utilização das novas tecnologias.

Vamos ler II

O projeto levará a 40 mil estudantes, por meio de ferramentas online, conteúdos e atividades de aprendizagem nas áreas de Sustentabilidade e Meio Ambiente, Mídia e Novas Tecnologias, Saúde e Língua Portuguesa.