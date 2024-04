Seminário de Direito Bancário

No dia 15/05, às 19h, ocorrerá o I Seminário de Direito Bancário, um evento para se conectar com o que há de mais novo nesta área. Advogados e acadêmicos são convidados a prestigiarem. Haverá palestras com os advogados Gilberto Andreassa Junior e Andressa Jarletti Gonçalves de Oliveira e com o CEO e Co-founder da Dafe-pay, Eloi Carvalho. O evento ocorrerá no auditório da OAB Cascavel e mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da entidade.

COMAM

A OAB Cascavel se destaca por sua contribuição ativa com a Sociedade, ocupando diversos espaços. Recentemente, o advogado Eduardo Allievi assumiu a presidência do COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente). Allievi é especialista em Direito Tributário e Empresarial e é membro da Comissão de Direito Tributário. Ele participa do COMAM desde 2017 e assumiu o cargo após o então presidente, Ailton Lima, se encarregar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O atual mandato segue até novembro de 2024. A participação de Eduardo demonstra o quanto a advocacia tem sido relevante na condução de políticas públicas em prol do desenvolvimento de Cascavel e Região.

Capacitação

A OAB Cascavel anunciou na semana passada um curso importantíssimo para advogados que desejam crescer na trajetória profissional: a capacitação para declaração do ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), com auditores da Receita Estadual. O treinamento é on-line, pela plataforma ESA/PR, e tem como objetivo capacitar os advogados na declaração do ITCMD. Essa é uma oportunidade de aprender e tirar dúvidas com auditores. Mais informações diretamente com a OAB Cascavel.

Sustentação oral

A Diretoria e o Conselho da OAB Cascavel encaminharam um Ofício ao CFOAB (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil). O documento apoia a apresentação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) no Congresso Nacional. O objetivo é garantir à advocacia o direito de realizar a sustentação oral nos tribunais brasileiros, em especial nas Cortes Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal da Justiça).

Sustentação oral II

O documento foi enviado ao presidente do CFOAB, Beto Simonetti, após seu discurso na quarta-feira (10), durante a abertura da 4ª Conferência Nacional da Jovem Advocacia. A OAB Cascavel almeja construir um futuro ainda mais justo para os advogados, com a garantia das prerrogativas profissionais!

Ingressos disponíveis

Já estão disponíveis os ingressos para a celebração especial de 50 anos da OAB Cascavel. A venda é somente na subseção e o 1º lote é limitado. Uma grande festa está sendo preparada, com atrações imperdíveis. Os ingressos podem ser comprados por PIX, cartão de débito ou de crédito (em até 06 vezes). A festa será no dia 08/06, no Clube Tuiuti, em Cascavel. Há condições especiais para a Advocacia Iniciante. Os detalhes foram divulgados nas redes sociais da OAB Cascavel.