Projeto

O deputado Hussein Bakri (PSD) reuniu quase 40 deputados da base aliada e cinco secretários de Estado para anunciar o envio, na próxima semana, de um importante projeto na área do ensino. A proposta visa instituir o programa Parceiro da Escola, que repassará a empresas privadas, a partir de 2025, a gestão administrativa e financeira de cerca de 200 colégios estaduais com baixo IDEB e em áreas de vulnerabilidade social.

Junho roxo

A Assembleia Legislativa do Paraná está debatendo a criação do Junho Roxo, um mês dedicado à conscientização e prevenção do Lipedema, conforme o Projeto de Lei 266/2024. Proposto pelas deputadas Cantora Mara Lima (Rep), Maria Victoria (PP), Márcia Huçulak (PSD), e pelo deputado Tercílio Turini (MDB), a data visa conscientizar a sociedade e promover o diagnóstico precoce da doença.

Lipedema

A Lipedema é uma doença que atinge principalmente as mulheres, os sintomas costumam ser desconforto, cansaço, hematomas frequentes, inchaço e dor nas pernas, causando também desconforto estético. Casos mais graves podem dificultar o caminhar e atrofiar músculos.

Educap

A Brasilcap, líder do mercado de capitalização, lança este mês a Educap, uma plataforma gamificada voltada para educar financeiramente adolescentes. O projeto tem como foco jovens acima de 16 anos, principalmente aqueles atendidos por projetos sociais. A iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Vagas

O Consamu anunciou a abertura de um novo processo seletivo para profissionais em diversos municípios. As vagas incluem enfermeiros em Santa Helena, farmacêuticos em Cafelândia, médicos 24h em Palotina e Marechal Cândido Rondon, motoristas socorristas em Guaíra e Guaraniaçu, e técnicos de enfermagem em diversos municípios. As inscrições, abertas até 4 de junho, devem ser feitas online.

Absolvido

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu manter o mandato de senador de Sérgio Moro, eleito em 2022. Moro enfrentou acusações de abuso de poder econômico, caixa dois e uso indevido dos meios de comunicação, mas foi absolvido por 5 a 2 pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).

Grato!

Logo após a decisão TSE, que manteve o mandato do senador Sérgio Moro, Ricardo Barros (PP) agradeceu os apoios recebidos à eventual eleição suplementar e anunciou sua pré-candidatura a deputado federal em 2026, quando concorrerá ao oitavo mandato na Câmara Federal.

Boletim

O boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, confirma 34.360 novos casos da doença e 47 mortes no Paraná. Desde o início do período epidemiológico em julho de 2023, foram registrados 324 óbitos, 393.791 casos confirmados e 719.545 notificações. Os óbitos desta semana ocorreram entre 26 de janeiro e 17 de maio.

Turismo

Uma comitiva do Viaje Paraná está em Orlando, nos Estados Unidos, para estreitar relações com empresas do turismo de negócios, lazer e entretenimento. Os integrantes participam do Summit Trend, organizado pela Trend Viagens, junto com mais de 200 profissionais, incluindo 100 agências de viagens. A comitiva apresentará o potencial turístico das cidades de Curitiba, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Antonina, Morretes e Ilha do Mel.