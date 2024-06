Posse

O ex-deputado Alex Canziani (Avante) tomou posse como secretário de Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná no lugar do deputado Marcelo Rangel (PSD) que deve disputar a prefeitura de Ponta Grossa. “Acreditamos muito na inovação e na educação como pautas fundamentais para a transformação e melhoria da vida das pessoas”, disse a deputada Luísa Canziani (PSD), filha do secretário.

Trancamento

A juíza Lydia Aparecida Martins, da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, determinou o trancamento de ação penal eleitoral contra o deputado Beto Richa (PSDB) que ainda era consequência da força-tarefa da ‘lava jato’. A sentença foi provocada por um pedido de extensão dos efeitos da decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, que anulou todos os atos praticados contra Richa em diversas investigações da Polícia Federal, entre elas a chamada “operação piloto”.

Parceiro da Escola

O governador Ratinho Júnior (PSD) sancionou a lei que cria o programa Parceiro da Escola, permitindo sua implantação em 204 escolas elegíveis da rede estadual. Aprovado por ampla maioria na Assembleia Legislativa, o programa da Secretaria Estadual de Educação visa melhorar a gestão administrativa e a infraestrutura das escolas estaduais através de parcerias com empresas especializadas em gestão educacional.

Educação ambiental

O Parque do Buriti em Pato Branco inaugurou um centro de educação ambiental. A iniciativa faz parte do projeto “Apoie um Viveiro”, do Instituto Água e Terra, que busca melhorar a infraestrutura dos locais por meio de doações.

Réu

A Primeira Turma do STF tornou réu o senador Sérgio Moro (União Brasil) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Moro foi denunciado pela PGR pelo crime de calúnia, após um vídeo viralizar mostrando o senador mencionando “comprar um habeas corpus” do magistrado.

Junho Violeta

O Governo do Paraná está participando do Junho Violeta, uma data instituída pela ONU para combater e conscientizar sobre a violência contra a pessoa idosa. A ação inclui uma campanha educativa que visa orientar a população sobre vários tipos de crimes contra os idosos e incentivar a denúncia de maus-tratos. Liderada pela Secretaria Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a campanha enfatiza a importância de denunciar crimes contra os idosos por meio de dois números de telefone.

Feminicídio

No Paraná, os casos de feminicídio aumentaram em 59% nos primeiros quatro meses deste ano, com 35 mulheres vítimas do crime, em comparação com 22 no mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública.

Clima

As temperaturas voltam a subir no Paraná devido ao afastamento da frente fria que estava sobre o estado. Com a presença do sol, os termômetros devem atingir a máxima superior a 20º C em todas as regiões paranaenses.

Boletim

O novo boletim epidemiológico semanal da dengue da Secretaria Estadual de Saúde aponta que o Paraná registrou um total de 42.180 notificações, com 32.085 novos casos da doença e 21 óbitos.

Reajuste

A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou que os planos de saúde individuais e familiares terão um reajuste anual máximo de 6,91% para o período entre maio de 2024 e abril de 2025. O índice de 6,91% foi apreciado pelo Ministério da Fazenda e aprovado em reunião de diretoria colegiada da ANS.