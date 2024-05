Pesquisa registrada

O Hit Instituto de Pesquisa registrou nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Cascavel. O estudo deverá ser divulgado na próxima segunda-feira (13). No cenário estimulado, aparecem os nomes de Coronel Lee, Edgar Bueno, Fernando Mantovani, Henrique Mecabô, Liliam Porto, Marcio Pacheco e Renato Silva. Até o momento, o estudo está atualizado conforme o cenário eleitoral que vem se desenhando para Cascavel. O custo da pesquisa é de R$ 12 mil e é contratada pelo próprio instituto. A pesquisa está registrada sob o n° PR-01844/2024.

Pesquisa eleitoral

Quem deverá apresentar uma pesquisa eleitoral de Cascavel nessa quinta-feira (9), é o Futura Inteligência, instituto com sede no Espírito Santo. Como já informado pelo jornal O Paraná, o questionário aplicado pelo instituto em Cascavel está em desacordo com o cenário político, uma vez que conta com nomes de dois possíveis candidatos que não estarão na disputa, conforme divulgado pelos próprios partidos.

Acordo Itaipu

O acordo entre Brasil e Paraguai para definir as tarifas da usina de Itaipu para os próximos três anos foi criticado por entidades do setor. A avaliação geral é que os termos acordados prejudicam os consumidores de energia elétrica no Brasil por não reduzir as tarifas de imediato, uma vez que o custo de construção da usina já foi totalmente quitado. O Governo Lula concordou com um reajuste menor do que pediam os paraguaios e criou um mecanismo para manter o custo atual ao consumidor brasileiro.

Congresso Europeu

O governador do Paraná, Ratinho Junior participou ontem (8), do painel “Perspectivas para o desenvolvimento da cooperação econômica polonês-brasileira” no Congresso Econômico Europeu em Katowice, na Polônia. O fórum debate o futuro da economia polonesa e europeia sob a perspectiva de experiências de outros países.

Pareceria

O Paraná foi convidado porque mantém uma parceria com a província da Silésia, a mais industrializada do país, desde 2023, e porque figura em posição de destaque na economia brasileira, com a menor taxa de desemprego desde 2014, crescimento do PIB superior à média nacional e maior índice de atividade econômica do Brasil.

Lindoeste

O TCE-PR determinou que a Prefeitura de Lindoeste não prorrogue o contrato celebrado com a empresa MGS Sistemas de Informação Ltda. O ajuste refere-se aos serviços de implantação, capacitação e fornecimento de licença de uso temporário de sistemas de gestão pública. O motivo é que o TCE reconheceu que existe exigência de percentual elevado para atendimento dos quesitos técnicos em prova de conceito e escolha de itens, sem justificativa técnica adequada.

Terra Roxa

O TCE-PR permitiu a continuidade da licitação do Município de Terra Roxa para a contratação de empresa prestadora de serviços de transporte escolar, no valor máximo estimado de R$ 1.450.129,80. A decisão foi tomada no processo de Representação da Lei de Licitações em que o TCE-PR tornou sem efeito a medida cautelar que determinava a suspensão do certame. A cautelar havia sido concedida pelo conselheiro Ivens Linhares em 2023.

Juiz de garantias O Tribunal Superior Eleitoral aprovou minuta de resolução que regulamenta a figura do juiz das garantias na esfera eleitoral, que atuará na fase de inquérito policial. Núcleos Eleitorais das Garantias já estarão em funcionamento antes das Eleições Municipais de 2024. A resolução fixa em 60 dias o prazo máximo para implementação do juiz eleitoral das garantias pelos TREs.