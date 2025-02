Novos cursos de Medicina avançam em 6 regiões do estado, comemora Zeca Dirceu

Brasil - Conforme informado pelo deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) no início da semana, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC) publicou na sexta-feira (31) o resultado preliminar da seleção de propostas com o objetivo de autorizar a criação e funcionamento de novos cursos de Medicina em todo o país, no âmbito do Programa Mais Médicos.

Nesta relação, o Paraná foi contemplado com a aprovação das avaliações de admissibilidade e capacidade econômico-financeira de 18 instituições mantenedoras, situadas na abrangência de 6 regionais de saúde do Estado: Apucarana, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Ivaiporã, Jacarezinho, Paranavaí e Ponta Grossa.

“Mais uma etapa vencida rumo a essa grande conquista! A notícia é muito aguardada pelos paranaenses pela oportunidade de desenvolvimento social, humano e econômico que os investimentos em educação proporcionam para o nosso estado”, disse o deputado Zeca Dirceu. “Além das melhorias na qualidade da saúde e no atendimento que acompanham a presença de mais profissionais no interior do estado, o curso impulsiona todo um setor do comércio e de serviços voltados para a área da saúde e para atender o aumento do fluxo de pessoas em torno dessa nova realidade”, acrescentou.

O edital em aberto para a criação dos novos cursos de Medicina em todo o país, no âmbito do programa Mais Médicos, é uma chamada pública de outubro de 2023. Em uma primeira fase, o MEC faz uma análise da admissibilidade, ou seja, do cumprimento das exigências legais e dos requisitos para o funcionamento dos cursos nas regiões proponentes e, em seguida, uma avaliação da capacidade econômico-financeira da instituição mantenedora. Na etapa seguinte, será analisado o mérito das propostas.

“Estamos batalhando para atender todas as regiões que têm pleiteado essa conquista, com o objetivo de poder levar novos cursos para o Paraná”, disse Zeca. “Tínhamos uma expectativa de que, pelo menos, 4 regionais seriam contempladas, onde há carência dessa formação. Mas, com a autorização no ano passado para o funcionamento cursos judicializados e com essas 6 regiões selecionadas e com a possibilidade de implantar os cursos, o governo do Presidente Lula avança para contemplar todas as regiões do Paraná e não deixar nenhuma de fora. Este é o nosso desejo e motivo do nosso trabalho”, afirmou o deputado. Zeca Dirceu comemorou muito a notícia e disse que “valeu a pena interromper suas férias”.

Veja a seleção publicada pelo MEC. Estão aptas a concorrer pela criação do curso:

3ª RS PONTA GROSSA

CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA – APEC

COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL

8ª RS FRANCISCO BELTRAO