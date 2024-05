Notas Bandeirada

FIA Games

A delegação brasileira no FIA Motorsport Games deste ano terá mais um representante na categoria kart. A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) anunciou ontem que o campeão da Copa Brasil de Kart na Mini 2T também integrará a equipe nacional nas “olimpíadas” do automobilismo, que serão realizadas entre os dias 23 e 27 de outubro, em Valência, na Espanha. O vencedor da Mini 2T irá se juntar aos campeões da OK e OK Júnior da 25ª edição da Copa Brasil de Kart, que também serão selecionados para os jogos da FIA, como já divulgado anteriormente. A competição nacional está marcada para o mês de julho, no Circuito Internacional Paladino, no Conde/PB.

Ingressos

O espírito de Le Mans está prestes a voltar ao Brasil. Quinta etapa da temporada 2024 do FIA WEC, a Rolex 6 Horas de São Paulo será realizada entre 12, 13 e 14 de julho, no Autódromo de Interlagos, e os ingressos seguem à venda. Mas é bom o fã se apressar se quiser garantir o Passaporte, opção de entrada que proporciona acesso ao conjunto dos três dias de evento e serão vendidas até o próximo domingo, 12 de maio. Com a virada de lote que se aproxima, a partir de segunda-feira (13 de maio) os ingressos apenas serão vendidos de forma separada por dia (sexta-feira, sábado e domingo). Assim, quem adquirir o Passaporte poderá curtir cada momento da Rolex 6 Horas de São Paulo pagando muito menos. Todas as modalidades de ingressos disponíveis para venda podem ser adquiridas por meio do link. Mais informações no FAQ do site oficial: https://fiawecsaopaulo.com.br/faq.