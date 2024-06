Lançamentos

Dois eventos de lançamento de pré-candidaturas para prefeito de Cascavel foram realizados no último final de semana. O primeiro, da vereadora Professora Liliam (PT), realizado na noite de sexta-feira (7), contou com a participação do Alto Escalão da Itaipu Binacional e também com diversos deputados federais e estaduais do Paraná. O evento chamou atenção pela quantidade de pessoas que reuniu em torno da pré-candidatura de Liliam.

Mantovani

O segundo evento foi do empresário Fernando Mantovani (MDB). Além da presença de líderes da agremiação no Paraná, como o ex-governador Orlando Pessuti e o deputado federal Sergio Souza, o evento contou com a presença do prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e também dos pré-candidatos a prefeito Marcio Pacheco e Henrique Mecabô.

Vai manter?

Durante o evento, nas falas de Pessuti e Souza, ambos deram a entender que o MDB e Fernando Mantovani poderão compor chapa com outro candidato caso a candidatura não seja lançada. As conversas estão em andamento e, justamente, por isso chamou a atenção as presenças de Paranhos, que é o líder do grupo de Renato Silva, dos pré-candidatos Pacheco e Mecabô.

Palestra

A Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) promove nessa terça-feira (11), uma palestra de atualização sobre as regras eleitorais para as eleições municipais de 2024. A palestra será ministrada pelos advogados Gustavo Bonini Guedes e Cassio Vieira Leite, advogados do senador Sergio Moro e do ex-presidente da República Michel Temer. O encontro deverá reunir prefeitos de diversos municípios da região.

Para casais

A Amic (Associação de Micro e Pequenas Empresas do Paraná) irá realizar no próximo dia 25 de junho, uma edição especial do Café com Negócios. Em alusão ao Dia dos Namorados, o evento reunirá casais empreendedores. O objetivo é a troca de experiências relacionadas ao empreendedorismo, abordando temas como, por exemplo, equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. O evento também é uma oportunidade para apresentar produtos e serviços e para encontrar parceiros estratégicos.

Afastamento diretores

A paralisação de professores realizada na semana passada no Paraná, tem resultado no afastamento de diretores em diversos colégios estaduais do Paraná. A grave foi uma resposta à tramitação do “Parceiro da Escola”, programa do governo do Estado que transfere para a iniciativa privada a gestão de mais de 200 escolas no Paraná. A greve foi declarada ilegal pela Justiça e a PGE chegou a solicitar a prisão da presidente da APP-Sindicato. A lei tramitou por menos de cinco dias na Alep e foi aprovada em todas as votações.

Aeroporto Foz

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (12) as obras de ampliação dos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, em especial os de Curitiba e Foz do Iguaçu. O debate atende ao pedido do deputado Jorge Goetten (PL). Ele destaca a importância de haver um bom planejamento para as reformas.

Repasse FPM O primeiro repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) do mês de junho foi repassado aos municípios brasileiros. O montante transferido aos cofres municipais foi de R$ 6.666.291.632,42 por conta da retenção do Fundeb. A CNM calcula um aumento de 30,67%, em relação ao primeiro repasse de junho de 2023. De acordo com levantamento da entidade, as prefeituras receberam R$ 6,3 bilhões no mesmo período do ano anterior, mas o crescimento fica em torno de 26% quando se retira o efeito da inflação.