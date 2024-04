Imposto de Renda para advogados

A Comissão de Direito Tributário da OAB Cascavel vai realizar no dia 02/05 um evento focado em auxiliar os advogados na tributação da renda advinda do exercício profissional. O workshop gratuito ocorrerá na sede da subseção, a partir das 18h30, e contará com o contador Ronaldo Cesar da Silva e com a advogada Isadora de Biasio.

Tributo à Cidadania

A OAB Cascavel está engajada na Campanha Tributo à Cidadania, juntamente com outras entidades da cidade. O foco é sensibilizar as pessoas a deixarem seu imposto de renda em projetos sociais da cidade, destinando para o Fundo da Infância e Adolescência, para o Fundo do Idoso ou para outros projetos sociais específico. A orientação é conversar com o contador e informar o desejo de fazer parte da campanha. Seja parte deste movimento!

Encontro de valorização

Advogados de Cascavel e região participaram de um evento precioso para o desenvolvimento profissional. No último dia 23, a diretoria da OAB Paraná esteve em Cascavel para um encontro que visa valorizar ainda mais nossa advocacia. Foram três encontros especiais de aprendizado e troca de experiências.

Encontro de valorização II

As palestras programadas abordaram temas atuais e extremamente relevantes para prática jurídica: Advocacia no agronegócio; Prerrogativas – Ferramentas e meios de atuação da OAB/PR; e Inteligência Artificial e advocacia: do Direito às ferramentas de marketing.

Atrações de peso

A OAB Cascavel divulgou as atrações do aniversário de 50 anos, que ocorrerá no dia 8 de junho. A dupla Everton e Alex e a banda Folk’n Folks vão proporcionar uma experiência incrível para os presentes, somando com o cardápio diferenciado que está sendo preparado. A festa promete ser um marco relevante da história da subseção. As informações sobre venda estão disponíveis nas redes sociais da OAB Cascavel.

Campanha de vacinação

A Campanha de Vacinação contra H1N1, H3N3 e Influenza B promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados foi sucesso. Durante dois dias, advogados e seus dependentes puderam se imunizar contando com uma logística especialmente preparada para o acolhimento de todos. Mais uma vez, o resultado foi extremamente positivo. Destaque para todos os envolvidos na organização e execução desta ação.