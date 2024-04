Firás Fahs surpreende na estreia na Fórmula Delta

Foi muito boa a estreia de Firás Fahs na Fórmula Delta. A etapa de abertura foi disputada sexta-feira e sábado, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e o piloto de Foz do Iguaçu surpreendeu, largando em sétimo, conquistando o quinto lugar na corrida da sexta-feira, largando em segundo no sábado e conquistou o quarto lugar. Na Rookie foi segundo na prova de sexta-feira e terceiro no sábado.

Com o quinto e o quarto lugares da estreia, Firás Fahs inicia a temporada ocupando a terceira colocação na classificação geral, com 18 pontos. Pedro Antunes, que venceu as duas corridas, lidera, com 40. Já na disputa de Rookies (Estreantes), Firás larga na vice-liderança, com 27 pontos, contra 35 do líder Christian Helou.

Firás Fahs destaca que sua estreia foi muito boa, andando entre os primeiros colocados nos treinos. “Estou me adaptando bem ao carro. Senti um pouco de dificuldades para ultrapassar porque o carro é muito maior do que um kart, os pontos de ultrapassagens são bem diferentes. Esta é a primeira vez que corro em um autódromo. Mas aos poucos fui pegando a mão e fazendo algumas ultrapassagens. Na corrida da sexta-feira tive que tirar o pé para evitar não se envolver em um acidente, Perdi várias posições, me recuperei e terminei em quinto. Na corrida de sábado, larguei em segundo, uma vez que o grid é formado com a inversão dos resultados da corrida 1 e liderei boa parte da prova. Mas os adversários estavam muito rápidos. Depois de algumas disputas, consegui segurar a quarta colocação. Foi ótimo estrear marcando pontos nas duas corrida e indo ao pódio na competição de Rookies”, acentua Firas, que conta com o apoio da New Zone Importados, Brand Collection, ExtraVape e Realme.

A 2ª etapa da Fórmula Delta está marcada para os dias 4 e 5 de maio, novamente no Autódromo de Interlagos.