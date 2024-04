Filippo Fiorentino estreia com vitória na F-4 Brasil

Piloto da Fórmula 4 Espanhola na atual temporada, o ítalo-brasileiro Filippo Fiorentino viveu uma experiência única no último fim de semana. Convidado de última hora, ele disputou a 2ª etapa da Fórmula 4 Brasil no lendário Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, e estreou na categoria com uma vitória inesquecível.

“Competir em Interlagos, um autódromo com uma tradição incrível no automobilismo mundial, e vencer em minha primeira corrida é indescritível”, relembra Filippo Fiorentino, que divide seu tempo entre a Fórmula 4 na Espanha e corridas de kart no Brasil.

Filippo Fiorentino competiu pela equipe TMG Racing, comandada por Thiago Meneghel, e, depois de um início em que buscou adaptação ao carro, foi crescendo ao longo das atividades. “Não pude treinar muito, mas o time fez um trabalho muito bom. Foram ajustes de última hora, mas mesmo assim fui muito competitivo durante todo o final de semana”, elogia.

Terceiro colocado na tomada de tempos, apenas 99 milésimos de segundo da pole position, Filippo Fiorentino fez uma largada sensacional na primeira prova e rapidamente assumiu a liderança. E depois, com um ritmo constante e sem erros, comemorou sua primeira vitória na Fórmula 4 com 3 décimos de segundo sobre Rafaela Ferreira, a segunda colocada.

Na segunda corrida, largando em 8º por conta da inversão regulamentar entre os oito primeiros, Fiorentino novamente teve uma atuação segura e, após quatro ultrapassagens, foi o quarto colocado.

Por fim, no domingo, largando novamente em terceiro, Filippo Fiorentino acabou abandonado a terceira prova após ser envolvido em um acidente no final da Reta Oposta ainda na primeira volta.

Com os resultados, Filippo Fiorentino ocupa a 8ª posição na tabela de classificação mesmo tendo competido em apenas três das seis provas até aqui realizadas. “Estou muito feliz com tudo que vivi neste final de semana em Interlagos. O resultado da última prova logicamente nos deixou tristes, mas os momentos positivos superam tudo isso”, resume o piloto. “Este final de semana vai servir como uma ótima preparação para as disputas na Fórmula 4 Espanhola e só tenho a agradecer pelo excelente da equipe TMG. Tudo o que aconteceu de positivo foi resultado do trabalho e da dedicação de todos. Estou pronto para competir na Fórmula 4 Brasil sempre que surgirem as oportunidades”, completou o piloto, que é apoiado pela Artmix.

Crédito: Divulgação