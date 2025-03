Alckmin participa do encontro de lideranças do Paraná e diz que o MDIC está à disposição

Desde o início do governo Lula tenho testemunhado a força da economia paranaense. Vamos continuar investindo em infraestrutura, biocombustíveis, mobilidade e gerando empregos no Paraná , afirmou durante encerramento do encontro nesta quarta-feira (26)

O Encontro de Lideranças Municipalistas do Paraná, que permitiu prefeitos, vereadores e secretários municipais dialogar durante três dias diretamente com ministros do governo federal, foi encerrado nesta quarta-feira (26). Pela manhã, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou com os gestores municipais no Palácio do Planalto, destacando avanços governo do presidente Lula. Ele também ressaltou programas federais para alavancar investimentos em áreas como infraestrutura, biocombustíveis e mobilidade, gerando empregos de qualidade para tornar o Paraná um estado mais forte.

Geraldo Alckmin agradeceu o convite do deputado Zeca Dirceu e destacou a satisfação de dialogar com as lideranças paranaenses. Relembrou sua experiência como prefeito de Pindamonhangaba e os desafios da administração municipal e enfatizou a importância da responsabilidade fiscal e dos investimentos em saúde, priorizando a ampliação da cobertura vacinal e a qualificação dos serviços públicos.

“Hoje, da fronteira do Oiapoque ao Chuí, a saúde está entre as minhas três principais prioridades, ao lado do rigor fiscal. No primeiro ano, é fundamental fechar as torneiras, eliminar desperdícios e garantir austeridade absoluta”, afirmou. Segundo Alckmin, os prefeitos devem priorizar a economia e a redução de custos para ampliar os investimentos em serviços essenciais para a população.

Ainda entre as prioridades para uma gestão eficiente, destacou a importância de investir no ensino infantil, ampliar as creches públicas e escolas de tempo integral, orientando os gestores a aderirem ao Novo PAC Seleções, cujas inscrições para diversas áreas vão até 31/3.

Investimentos em Infraestrutura



O presidente em exercício defendeu ainda investimentos em infraestrutura, ressaltando que a geração de emprego e renda é fundamental para impulsionar a economia, sendo um dos pilares de uma gestão eficiente:

“Desde o início do governo o presidente Lula, tenho testemunhado a força da economia paranaense. Por meio de programas como o Mover e linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estamos ajudando a alavancar investimentos em áreas como infraestrutura, biocombustíveis e mobilidade, e gerando empregos de qualidade” , disse.