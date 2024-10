4º Ciclo de Palestras Técnicas eleva o conhecimento de engenheiros e arquitetos

O 4º CPT (Ciclo de Palestras Técnicas), organizado pela AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel) e realizado em parceria com o Sinduscon Paraná-Oeste e patrocínio do Confea, ocorrerá entre os dias 11 e 13 de novembro, no auditório do Sinduscon, localizado na Avenida Assunção, 690. Este evento técnico traz aos participantes uma intensa programação de palestras, abordando temas essenciais para o desenvolvimento profissional, como Fundações, Comunicação e Oratória, Engenharia Forense e Vendas.

Com início às 16h do dia 11 de novembro, a programação começa com recepção, credenciamento e entrega de materiais, seguida pela cerimônia de de abertura, prevista para as 17h. Este momento inicial marcará o início de uma série de palestras magnas que ocorrerão nos três dias total imersão.

De acordo com o presidente da AEAC, a Engenheira Civil e a Arquiteta Georgia Palacio, a 4ª edição do CPT se destaca como uma oportunidade singular para elevar a carreira dos seus participantes a um novo nível. “O evento terá palestras magnas, networking e muito conhecimento técnico, ideal para quem deseja expandir suas competências e fortalecer sua atuação profissional”.

O primeiro dia terá o Engenheiro Civil Vinicius Lorenzi, que abordará o tema Fundações. No dia 12, Jorge Wismann fará uma abordagem sobre Engenharia Forense e Marina Dagostini, discorrerá sobre Comunicação e seus impactos nos Negócios. No dia 13, César Silvério dará com orientações sobre Vendas. O último dia também reserva um momento especial para o lançamento da Revista Concretiza.

As vagas para o 4º CPT são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (45) 99901-0871. O evento é voltado para engenheiros, arquitetos, acadêmicos e demais profissionais do setor da construção civil que buscam aprimorar seus conhecimentos técnicos e habilidades.