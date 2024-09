AEAC abre suas portas a candidatos a prefeito e vereadores de Cascavel

MELHORIAS

Lago Azul pode ficar sem abastecimento de água na quinta

A Sanepar informa que serão feitas melhorias no sistema de distribuição de água de Cascavel, na quinta-feira (05). Os trabalhos iniciam às 13h30 e se estendem até as 17h30, na Rua Lagoa Ibirapuera, esquina com a Rua Luiz Mantovani, no Bairro Morumbi. Por esta razão, pode faltar água temporariamente nas regiões do Bairro Lago Azul. […]