Vanilse Pohl deixará comando da Seplag em março

POLÍTICA Informe da Redação

Crise no IPEM Cascavel - O Governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) exonerou César Mello do cargo de diretor-presidente do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) do Paraná, após a repercussão negativa da investigação do Ministério Público Eleitoral por abuso de poder político. César Mello é investigado em uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) […]