Trabalho do vereador Marcelo Picoli rende quase R$ 2,5 mil por dia para Santa Tereza do Oeste

O que a população espera do trabalho de um vereador? Fiscalizar a prefeitura? Aprovar leis? Propor projetos? Cobrar secretários e secretárias para um bom atendimento à população? Articular emendas parlamentares e buscar recursos?

Isso e muito mais Marcelo Picoli (PSB) fez durante o mandato como vereador em Santa Tereza do Oeste. O compromisso de Picoli não se limita apenas ao Legislativo, para se ter uma ideia, além do trabalho como legislador, Picoli auxílio o município na captação de recursos por meio de emendas parlamentares, beneficiando diretamente serviços de saúde.

Em três anos e seis meses de mandato, Picoli articulou a destinação de mais de R$ 1.000,000,00 em emendas parlamentares para a área da Saúde. Em uma conta rápida, esse repasse equivale a quase R$ 1.000,00 por dia que o vereador conseguiu trazer de volta de Brasília ou Curitiba para os cofres públicos de Santa Tereza do Oeste.

No entanto, o trabalho do vereador não se limita apenas a área da saúde e analisando todo o trabalho desenvolvido, como a viabilização de emendas e combate à corrupção, o valor é muito maior, passando de R$ 3.000,000,00, ou seja, mais de R$ 2.500,00 por dia de mandato.

“No total entre recursos que nós viabilizamos de emendas destinadas para o município, somado aqueles que nós recuperamos no combate à corrupção aqui no município de Santa Teresa, ultrapassam 3 milhões de reais. É um trabalho feito ao longo de muitos anos aqui em Santa Tereza. Um exemplo é a sede que abriga a Secretaria de Educação, a Clínica de Fisioterapia aqui do município, foi um recurso que nós repatriamos em razão do combate à corrupção, que o município acabou sendo ressarcido pelo ex-prefeito Chico Menin”, complementa Picoli.

Na última semana, por exemplo, o deputado estadual Alexandre Amaro, por intermédio do vereador Marcelo Picoli, destinou ao município de Santa Tereza uma emenda de R$ 250.000,00 para a aquisição de uma ambulância.

“Quero agradecer ao vereador Marcelo Picoli que fez essa solicitação, nós encaminhamos através desse pedido e daqui a pouquinho vai chegar essa ambulância ai na cidade. Já está em fase de licitação e vocês vão ter essa ambulância a pedido do nosso vereador Marcelo Picoli”, disse o deputado Alexandre Amaro.

De acordo com o vereador Marcelo Picoli, apesar de ser um vereador da oposição, ele sempre trabalhou em sintonia com a administração municipal na busca de recursos e melhorias para a população e para a cidade de Santa Tereza.

“Nesses momentos a gente deixa as questões políticas-partidárias e busca o melhor para a população. Esse trabalho nós fizemos com vários deputados, entre eles o deputado Alexandre Amaro, deputado Aroldo Martins, outros deputados, e viabilizamos esses recursos. São recursos que alguns vêm carimbados, destinados, como esse último do Alexandre Amaro, para aquisição de uma ambulância, mas outros recursos livres que a saúde usou para outras finalidades e que, inclusive, foi destinado para atendimento, por exemplo, para o autismo no município”, explicou Picoli.

Programa Escola Bonita

Dentre os repasses, estão inclusos R$ 100.000,00 que foram destinados pelo deputado Alexandre Amaro por meio de solicitação do vereador Marcelo Picoli para o Programa Escola Bonita, do governo do Paraná.

Os valores foram depositados na conta da Escola Estadual Cívico Militar – Cesto de Santa Tereza do Oeste. O montante faz parte do programa Escola Bonita, cujos recursos podem ser utilizados pelas gestões escolares para a execução de reformas ou aquisição de equipamentos e mobiliários.

O objetivo é garantir que os estudantes e os profissionais da Educação tenham espaços adequados e propícios à aprendizagem e ao convívio da comunidade escolar.

Outras ações

O vereador ainda promove doações e incentivos para entidades como a AMASTO (Associação de Mães de Autistas de Santa Tereza do Oeste), Escolinha do Malucelli, Grupo Falcon da Igreja do Sétimo Dia, entre outras ações como doações para escolas, Cmeis, e outras entidades e clubes de serviços.

