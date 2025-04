“Se eu falar algo, o Ministro (Alexandre de Moraes) me mata” escreveu Tagliaferro

Brasil - “Se eu falar algo, o Ministro me mata ou me prende”, escreveu o perito, em 31 de março de 2024, para a sua atual esposa, numa mensagem de WhatsApp. No diálogo, ele manifestou o desejo de “contar tudo de Brasília” antes de morrer. “Minha vontade, é chutar o pau da barraca, jogar tudo para o alto”, escreveu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, quando o ministro era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Material produzido com exclusividade pelo jornalismo pela Gazeta do Povo, a partir de mensagens obtidas pela Polícia Federal na investigação sobre Tagliaferro, em inquérito no STF (Supremo Tribunal Federal) sob a relatoria de Moraes, traz detalhes do terror vivido pelo ex-assessor com medo das ações que poderia sofrer por ordem do ministro, temendo ser preso e até mesmo morto se tornasse público tudo o que sabe. As mensagens fazem parte de diálogos entre Tagliaferro e sua atual companheira.

O referido inquérito foi aberto para investigar Tagliaferro por suposto cometimento do “crime de violação de sigilo funcional”, após o vazamento de mensagens que foram publicadas na Folha de São Paulo, em agosto de 2024, revelando a “encomendava relatórios” pelo gabinete de Alexandre de Moraes, junto ao TSE, para suspender perfis e remover postagens nas redes sociais.

Entre agosto de 2022 e maio de 2023, Eduardo Tagliaferro comandou a AEED (Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação), e era responsável pela elaboração de relatórios sobre políticos, ativistas e veículos que publicavam críticas ou ofensas a Moraes, ao TSE ou ao STF nas redes sociais.

“Cid falou verdades”

De acordo com os arquivos acessados, Tagliaferro e sua esposa conversavam sobre as suas dificuldades que em Brasília. Em 31 de março de 2024, ele expressou o desejo de contar o que viu: “Mas antes de eu morrer/ Tenho que contar tudo de Brasília/ Só falta isso/ O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar”. Depois, desabafou: “Sabe que hoje, se eu falar algo, o Ministro me mata ou me prende, ele é um FDP”.

O perito ainda citou o exemplo do caso de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Veja pelo Cid, falou em um grupo privado, algo que nem seria crime, somente comentou uma verdade, o fdp mandou prender ele de novo”. A afirmação fez referência ao conhecido áudio de Cid que reclamou da pressão da Polícia Federal para que ele confirmasse uma “narrativa pronta” sobre a suposta tentativa de golpe em sua delação premiada.