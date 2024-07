Renato Silva defende sua pré-candidatura como a “mais legítima” e espera tira-teima com Bueno

Cascavel – Na conclusão da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel que participaram do material especial desenvolvido em maio, no aniversário de 48 anos do jornal O Paraná, sobre o posicionamento político ideológico de cada um, neste fim de semana, trazemos a entrevista com o vice-prefeito de Cascavel, Renato Silva, que é pré-candidato à prefeito pelo PL.

Renato Silva é empresário e já foi vereador de Cascavel. Ele também já disputou eleição para prefeito em 2004, no entanto, não se elegeu. Em 2020 foi eleito como vice-prefeito de Cascavel na chapa de Leonaldo Paranhos e nas eleições de 2022, Renato Silva foi candidato à deputado federal e somou 36.581 votos, no entanto, não conseguiu se eleger. Vale lembrar que a ordem das entrevistas obedeceu a disponibilidade de agenda dos pré-candidatos.

O Paraná – Renato, retomando aquele material que produzimos em maio sobre o posicionamento político partidário dos pré-candidatos de Cascavel. Você sempre teve esse posicionamento político (direita)?

Renato Silva – Desde quando eu pegava no cabo da enxada, eu sempre tive do lado do trabalhador, de quem produz verdadeiramente. Sempre fui desse lado. Sempre defendi o trabalho, o progresso, a produção, família e a religião. Sempre! Sou um homem de diálogo, mas eu sempre tive lado. Eu não gosto de mentalidades perversas que ferem o próximo; e tem umas mentalidades que ferem o próximo.

O Paraná – Você trabalha pela sucessão de Paranhos na Prefeitura. Nesta pré-campanha, quais os partidos que já vieram com o seu grupo político?

Renato Silva – O PSD, o Republicanos, o PRD, o DC. O Podemos estava com a gente, não sei como é que ainda fica, ainda tenho dúvidas. E nós temos conversações ainda com outros partidos que poderão vir. Existe uma conversa, que não é de agora, com o MDB que é nosso aliado, está no governo, ajudou a construir o plano de governo. Ajudou a governar esses praticamente oito anos, sete anos e meio. A gente ainda tem condições reais, a gente tem um bom relacionamento. E é possível que o MDB venha. Tem o Novo, que não é nenhum segredo, que a gente também conversa. Enfim, nós estamos abertos à negociação. Quem quiser fazer o bem, se junte a nós.

O Paraná – E nessa eventual vinda do Novo e do MDB, pode ser que eles indiquem um vice?

Renato Silva – Pode. O vice ainda está aberto, está em discussão. Desde que venha para somar, para engrandecer a nossa aliança e que tenha os mesmos propósitos, tudo é possível.

O Paraná – Caso venham os dois, o Novo e o MDB. Como ficaria vice nesse caso?

Renato Silva – Será avaliado com muito critério, com muita prudência, quem que é o nome que eles indicariam. E se estiver dentro do nosso espírito de ajudar a governar verdadeiramente, aí a gente define dentro desses critérios.

O Paraná – Quem está fazendo esse trabalho político com os outros partidos? É você diretamente ou o prefeito Paranhos?

Renato Silva: Eu e o prefeito Paranhos. Nós dois temos conversado com as possíveis alianças, com as já construídas, como o governador Ratinho, que é o PSD, liderado aqui pelo deputado Gugu Bueno. Os outros partidos a gente conversa eu e o prefeito Paranhos juntos.

O Paraná – Qual será o papel do prefeito Leonaldo Paranhos no seu eventual futuro governo?

Renato Silva – O Paranhos tem o papel que ele quiser. […] Ele tem expertise, tem experiência, tem aprovação absoluta da sociedade como um grande gestor público, que fez todas as diferenças em Cascavel. Ele tem condições reais de continuar ajudando a governar e sendo um bom parceiro para a gente fazer um governo ainda melhor do que já está sendo feito. Não tenho dúvida que seria um grande secretário, não tenho dúvida que seria um grande primeiro-ministro.

O Paraná – O Renato está preparado para ser prefeito de Cascavel?

Renato Silva – Muito. Estou pronto, pronto, preparado e quero ser prefeito de Cascavel.

O Paraná – Como você vê essa disputa entre você e o ex-prefeito Edgar Bueno, já que os dois já se enfrentaram nas urnas?

Renato Silva – Natural, saudável. Acho que até bom uma alternativa para a sociedade ter alternativas em quem votar. Os partidos têm esse compromisso com a sociedade. Nós disputamos, nem ele ganhou, nem eu. Quem sabe é um tira-teima.

O Paraná – Você tem trabalhado como mote da sua pré-campanha, e o próprio prefeito fala isso, que você é o braço direito do Paranhos. Você é o conselheiro dele. Quais decisões importantes ou conselhos você que deu a ele durante essa gestão?

Renato Silva – Ah, várias… Daria pra dizer praticamente todas. Mas eu posso pontuar, por exemplo, o aeroporto, que era um clamor de muitos anos, que nós precisaríamos ter um aeroporto à altura de Cascavel e da região. O Trevo Cataratas, enfim, tantas outras obras, a gente participa, a gente discute quais são as maiores necessidades. Eu elencaria, se fosse um, o aeroporto, até porque eu sinto na pele. Eu, como empresário, como gerador de desenvolvimento dessa cidade, que não dá para negar… Sou um cidadão que cheguei em Cascavel e fui acolhido. E me senti no dever de também plantar. E não dá para negar que a fundação da primeira instituição de ensino particular de Cascavel ajudou a desenvolver a cidade. E essa questão do aeroporto, eu senti muitas vezes na pele. Às vezes você tem que vir, tem professores de fora, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim do mundo. Às vezes não descia, você tinha que ir buscar em Foz do Iguaçu, Maringá, Dourados, já aconteceu. Então, foi uma luta muito grande de muitos anos, não é de agora. Esse aeroporto é um clamor da sociedade. É um trabalho de muitos para o benefício de todos. Os pontos de ônibus. Em um tempo que está chovendo, imagina você ficar na chuva. Mais de 850 pontos de ônibus cobertos e tal. E tantas outras obras. Eu sou um cidadão que fico atento. Um vice que trabalha, que se dedica. Embora sempre da minha forma ficar quieto, não gosto de ficar me aparecendo. Gosto de ficar mais no anonimato.

O Paraná – Caso Renato eleito o que a gente pode esperar de um governo do Renato Silva?

Renato Silva – Justo, eficiente, dedicado, comprometido, igual ou melhor até do que o próprio, esse nosso governo pelo seguinte motivo: Quando o prefeito Paranhos assumiu em 2017, a casa não estava em ordem como está hoje. Hoje a casa está em ordem, então é muito mais fácil você continuar na mesma velocidade. Então a sociedade pode esperar um governo verdadeiro, sincero, longe de hipocrisia e fazer o governo que a sociedade merece. O povo merece um bom governo, um governo justo, verdadeiro, sincero, com vocação para isso. Eu me sinto no dever e um cidadão vocacionado também para a vida pública.

O Paraná – Agora, caso você não consiga ir para o segundo turno, como o seu grupo e do Paranhos deverá se portar em relação a um segundo turno sem Renato Silva?

Renato Silva – Isso eu nem falo porque é uma possibilidade que não existe. Eu não vou falar aquilo que não existe. É uma possibilidade que não existe. Você não pode falar daquilo que não existe, né?

O Paraná – Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa nossa conversa?

Renato Silva – Eu me sinto no dever de dar continuidade a esse governo incansável, diferenciado para a nossa cidade. Cascavel é uma cidade jovem que nós não devemos parar, não podemos, não devemos, daria para dizer assim, quebrar essa gestão. Não é muito diferente de um copiloto, de um piloto. Está indo bem. Se trocar um piloto que não tenha essa vocação, que não tenha vivência, que não está ali do lado, igual a nossa candidatura. Com todo respeito às outras, mas a candidatura mais legítima para dar continuidade, é natural que é o vice-prefeito que estou ali do lado, que somos nós. Então, estou pronto. Construímos a maior força política, a maior aliança política.

Olha, veja bem o seguinte. Cascavel tem três deputados estaduais, dois estão comigo. Cascavel tem dois deputados federais, um está comigo e o outro poderá vir ainda. O governador Ratinho Júnior. Um governo extremamente bem avaliado, mais de 70% de avaliação do seu governo, está empenhadíssimo na nossa candidatura. As forças políticas, o prefeito Paranhos, que me convidou, eu fui chamado para ser prefeito. E se eu não aceitasse essa missão, eu seria um cidadão omisso. E essa palavra, omisso, nunca esteve no meu vocabulário. Então, estou pronto. Tenho essa aliança com o PL. Fui convidado a se filiar no PL para representar esse povo que trabalha, esse povo que luta, esse povo que quer um Brasil diferenciado, um Brasil livre, um Brasil democrático, preservar os princípios e os bons costumes; a família.

Então, me senti no dever e por amor a essa terra […]. Eu fui acolhido em Cascavel. A cidade me acolheu há praticamente 50 anos. Tenho a honra de ter sido agraciado com o título de cidadão honorário, que é a maior honraria que um cidadão pode receber, por ter fundado a primeira instituição de ensino superior que ajudou essa cidade a desenvolver ainda mais do que já vinha. Então, com essa grande aliança, as forças políticas, o prefeito Paranhos, o governador Ratinho Júnior, ex-presidente Bolsonaro, os deputados Gugu Bueno, o Batatinha já declarou apoio à nossa candidatura. Então, senti assim, no dever, de dar continuidade a esse governo, o Leonaldo Paranhos-Renato Silva, que fez toda a diferença na vida das pessoas em Cascavel.