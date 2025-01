Presidente do TCU alerta Executivo e Legislativo: “a máquina vai parar”

O presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Vital do Rêgo, fez um alerta para o risco de paralisação da máquina pública devido ao aumento de gastos com emendas parlamentares e renúncia fiscal. Ele afirmou que o governo federal e o Congresso precisam ter cautela para evitar um “shutdown”. Vital do Rêgo também criticou a renúncia fiscal no Brasil, afirmando que não tem resultado social e gera repercussão no Orçamento. Ele citou o setor automobilístico como exemplo, afirmando que “vai ter uma hora que a máquina vai parar”.

“Não sei se o poder discricionário do Congresso está muito grande, mas o do governo certamente está muito pequeno”, afirmou o presidente do TCU em entrevista publicada sexta-feira (3) pela revista Veja. “É importante dizer que governo e Congresso têm de ter muito cuidado com o risco de a máquina pública parar. Quando se tem muito poucas reservas e ainda por cima elas são discricionárias, há o risco de um shutdown”, afirmou.

Para ele, se nada for feito de forma efetiva, a máquina vai parar. “Além de não ter resultado, ao final do período de vigência, o governo ainda renova o benefício, ficando ad aeternum, ou a empresa vai embora do país. Isso gera repercussão no Orçamento, porque não há receitas. O setor automobilístico, para mim, é o mais gritante. Insisto que vai ter uma hora que a máquina vai parar”, afirmou.