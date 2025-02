“Não adianta termos recursos se não houver projetos”, diz Ratinho JR

Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior abriu ontem (13), em Foz do Iguaçu, o evento Paraná Mais Cidades, reunindo lideranças dos 399 municípios do Estado. O encontro tem como principal objetivo fortalecer a parceria entre o governo estadual e as prefeituras, apresentando programas e iniciativas que visam modernizar a gestão pública.

Com aproximadamente 4 mil participantes, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, autoridades do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e órgãos de fiscalização, o evento oferece uma plataforma para troca de experiências e acesso a serviços essenciais. “A ideia é apresentar um panorama do Estado, o crescimento econômico, a geração de empregos e os programas que o governo tem, de uma forma didática, para que os prefeitos possam acessar esses investimentos”, destacou Ratinho Junior.

Durante sua palestra “Paraná: uma Potência“, o governador apresentou os avanços econômicos do Estado, ressaltando a consolidação do Paraná como a 4ª maior economia do Brasil e um crescimento de 8,9% no PIB nos últimos cinco anos, acima da média nacional. O Estado também registrou um aumento de 7,5% na atividade econômica, de acordo com o Banco Central.

Outro destaque foi a expansão das exportações, passando de 153 para 172 destinos em uma década. “Não queremos mais vender apenas matérias-primas, mas sim produtos industrializados, agregando valor e gerando mais empregos”, afirmou o governador.