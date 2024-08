Marcelo Picoli e Lucas Bianchini dão a largada em campanha a prefeito e vice de Santa Tereza

A corrida eleitoral de Santa Tereza do Oeste começou para valer. Com o início oficial do período eleitoral nesta sexta-feira (16), Marcelo Picoli (PSB) e Lucas Bianchini (PL) lançaram oficialmente suas candidaturas a prefeito e vice-prefeito de Santa Tereza do Oeste, pela Coligação “Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e justa para todos”.

O número de urna de Picoli e Bianchini é o 40. A chapa tem como objetivo principal promover mudanças significativas no município, apresentando propostas que visam o desenvolvimento industrial, melhoria dos serviços públicos e a valorização da população.

Marcelo Picoli, é advogado, vereador e já ocupou cargo de secretário municipal e também procurador do município, somando uma longa experiência na vida pública. Com um projeto voltado ao crescimento econômico, bem-estar da população e desenvolvimento, Picoli aparece bem posicionado nas pesquisas eleitorais em Santa Tereza do Oeste, como foi o caso da última pesquisa realizada pelo Instituto SDS Pesquisas, registrada no TSE sob o n° PR-06945/2024 e divulgada pelo Jornal O Paraná, que mostrou Marcelo liderando a corrida. Lucas Bianchini, empresário local, reforça o compromisso com uma gestão eficiente e moderna. A dupla apresentou suas principais bandeiras no plano de governo e levará a conhecimento da população durante o período eleitoral. (Assessoria)