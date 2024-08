PSB confirma Marcelo Picoli na disputa pela Prefeitura de Santa Tereza

O PSB de Santa Tereza do Oeste se reuniu no sábado (3), em convenção partidária, para homologar o nome de Marcelo Picoli como pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro deste ano. O evento lotou a a Câmara Municipal.

A convenção foi presidida pelo presidente da Comissão Executiva do PSB, Hélio Rodrigues da Rocha. Na pauta, a deliberação para a escolha do candidato que irá disputar o cargo de prefeito e de candidatos a vereadores, bem como as coligações majoritárias com outros partidos.



Com a casa cheia, Marcelo Picoli foi aclamado para a disputa à prefeitura de Santa Tereza no próximo dia 6 de outubro. O pré-candidato a vice será o empresário Lucas Bianchini (PL), que também teve o nome aprovado em convenção do PL na última sexta-feira (2).

Também foi aprovada por unanimidade a formação de uma coligação majoritária com o Partido Liberal.

Chapa de vereadores

Também foram apresentados e deliberados os nomes dos pré-candidatos a vereador do PSB, com o sorteio dos números eleitorais.

Os nomes escolhidos para a disputa foram: Professora Deize Poloni, Veronica Marques, Janete Kotz, Maurício Oliveira, Fabricio Rodrigues, Tio Tonho, Cristovão Luis, Serjão do Fuscão, Marques e Americano.