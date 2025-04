Informe da Redação

Prefeitos nomeados

Brasil - O governador do Paraná, Ratinho Junior nomeou mais dois ex-prefeitos para ocuparem cargos comissionados no governo estadual. Os nomes dos novos assessores da Casa Civil foram publicados no Diário Oficial do Estado: Francisco Lacerda Brasileiro, o Chico Brasileiro, e Márcio Andrei Rauber. Chico Brasileiro é ex-prefeito de Foz do Iguaçu. O outro recém-contratado pelo Iguaçu é o ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon. Apesar de Chico Brasileiro ter comandado uma “cidade grande”, ele acabou ganhando um cargo de terceiro escalão.

Recurso negado

Um julgamento de um recurso na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná chamou a atenção. Não pelo teor do caso — um homicídio em Ponta Grossa em 2021, fruto de uma disputa de entre facções criminosas –, mas sim pelo uso de inteligência artificial no recurso apresentado ao colegiado do tribunal paranaense.

43 jurisprudências

A ação foi prontamente negada, sem antes, porém, o desembargador relator, Gamaliel Seme Scaff, comentar o caso — chegando a falar em (des) inteligência artificial. O magistrado pontua que o recurso criou 43 jurisprudências que não existem, além de inventar nomes de desembargadores do TJ do Paraná, citar a decisão de um magistrado numa data em que ele já estava aposentado e ainda confundir um julgador do TRF4 como sendo do tribunal paranaense.

Líder em crescimento

Com crescimento de 8,1%, o Paraná foi o estado que registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em fevereiro de 2025, em relação ao mês anterior. Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional, divulgados pelo Banco Central, e levantados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. No período, o Estado registrou o dobro do crescimento da média nacional, que foi de 4,1%.