Informe da Redação

Kassab confirma Ratinho

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse, que o partido já tem pelo menos por enquanto um nome para concorrer à Presidência da República em 2026: o do governador do Paraná, Ratinho Junior. “No plano nacional, o governador do Paraná, um excelente quadro, já se ofereceu para ser o candidato. Tanto Ratinho quanto Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já disseram que só não sairão candidatos se o Tarcísio se candidatar”, disse Kassab.

Ratinho nega Lula

No domingo (23), o Blog do Esmael apresentou uma análise sob o cenário eleitoral de 2026, que apresentava um suposto cenário com Lula candidato à presidente e Ratinho à vice. Logo em sequência, o governador foi às redes sociais desmentir a possível aliança. “Sou governador do Paraná, um Estado que é referência para o país, e acredito que o Brasil precisa de um método eficiente para mudar, se modernizar e ser mais justo”, escreveu Ratinho Júnior.

Pacheco x Freitas

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, de ontem (24), foi palco de um bate-boca entre os deputados estaduais Renato Freitas (PT) e Marcio Pacheco (PP). O bate-boca começou após Freitas acusar um assessor de Pacheco de desrespeitá-lo, o que provocou a reação do parlamentar cascavelense, que saiu em defesa do auxiliar.

Troca de farpas

O clima rapidamente se exaltou, e os parlamentares trocaram farpas. O presidente da CCJ, Ademar Traiano (PSD), tentou intervir para acalmar os ânimos, mas acabou também sendo alvo de novas críticas por parte de Freitas.

Impasse na Alep

A direção nacional da Federação PSDB/Cidadania manifestou apoio oficial à posse de Michele Caputo Neto como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. O impasse surgiu após a eleição de Douglas Fabrício (Cidadania) para a Prefeitura de Campo Mourão, abrindo uma vaga na Casa.