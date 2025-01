Informe da Redação

Alep no Show Rural

Cascavel - A Assembleia Legislativa do Paraná irá promover uma sessão especial no dia 12 de fevereiro, ás 14h, durante o Show Rural, em Cascavel. Representantes de entidades do setor produtivo deverão apresentar sugestões e as principais demandas da região. A Sociedade Rural do Oeste do Paraná informou que está definindo algumas prioridades que serão apresentadas aos deputados estaduais.

OAB mais eficiente

A nova diretoria da OAB Paraná tomou posse na quarta-feira (29) em solenidade realizada na Ópera de Arame. O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira presidirá a seccional paranaense na gestão 2025-2027. No primeiro discurso, o cascavelense disse que a gestão seguirá com menos formalismos e mais eficiência.

Mudanças no pedágio

Deputados estaduais protocolaram um documento na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) pedindo a reavaliação da cobrança de pedágio no sistema “free flow” em áreas urbanas e conurbadas. De acordo com os parlamentares, a cobrança de pedágio por meio eletrônico em rodovias que passam no perímetro urbano vai trazer impactos econômicos e sociais negativos aos moradores de municípios onde as estradas se transformam em avenidas e vias de ligação entre regiões das cidades.

Plantão no TCE-PR

Ao instituir, pela primeira vez, regime de plantão durante o período de recesso, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná analisou processos que envolvem um montante de R$ 337.646.553,96. A informação foi prestada pelo vice-presidente da Corte, Ivan Bonilha. No total, entre os dias 21 de dezembro de 2024 e 12 de janeiro deste ano, foram recebidos e autuados 16 processos.