Informe da Redação

Diplomação dos eleitos



A Justiça Eleitoral de Cascavel marcou para o dia 19 de dezembro, a partir das 16h, no Teatro Municipal de Cascavel a cerimônia de diplomação dos eleitos no pleito de outubro de 2024. A cerimônia irá diplomar os prefeitos e vice-prefeitos eleitos de Cascavel (Renato Silva e Henrique Mecabô), Santa Tereza do Oeste (Amarildo Rigolin e Marcão) e de Lindoeste (Silvio Santana e David Andrade), além dos vereadores dos três municípios.

Transição governo



A equipe de transição da prefeitura de Cascavel realizou uma nova reunião na manhã de sexta-feira(29). O prefeito eleito, Renato Silva, tem promovido encontros com os gestores das principais secretarias para analisar os detalhes do funcionamento de cada setor. Segundo informado, as reuniões de transição continuarão ao longo do mês de dezembro, até a posse do novo prefeito e vice-prefeito.

Ex-assessor preso



Um ex-assessor do deputado estadual Samuel Dantas (SD) foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná pelos crimes de extorsão, calúnia e difamação. O nome do ex-assessor, de 31 anos e natural da cidade de São Luís do Maranhão, não foi divulgado. A polícia chegou até ele depois que o parlamentar apresentou cópias de mensagens e áudios comprovando as ameaças e o teor das acusações. De acordo com a Polícia Civil, o homem vinha exigindo dinheiro do deputado desde outubro.

Sem recurso



A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, negar definitivamente o pedido de aposentadoria vitalícia da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti (PP). A Turma “não conheceu dos embargos de declaração, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta reclamação”. Em outubro o colegiado já havia rejeitado o pedido. Cida Borghetti ocupou o cargo de governadora do Paraná de abril a dezembro de 2018.