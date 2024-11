Informe da Redação

A Câmara de Cascavel aprovou um projeto de lei que propõe simplificar e modernizar o processo de pagamentos dos serviços e produtos oferecidos pela Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel). O novo texto prevê que despesas relacionadas a serviços funerários, como aquisição de caixões, flores e outros, poderão ser quitados com boleto bancário, transferência Pix, TED, cartão de débito e até cartão de crédito com parcelamento de até seis vezes.

A reportagem do jornal O Paraná apurou e confirmou que o prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva (PL), e o vice-prefeito Henrique Mecabô (Novo) deverão mesmo anunciar o novo secretariado municipal no próximo dia 10 de dezembro. Embora as articulações de bastidores estejam avançadas, ainda não há confirmação oficial sobre quem comandará as secretarias municipais e a lista divulgada nas redes sociais são “meras especulações”, garantem os interlocutores do Paço.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) reforçou ontem (26), os avanços dos números da segurança pública do Paraná, durante a abertura da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares, realizada em Foz do Iguaçu. O evento, que reúne comandantes das PMs de todo o Brasil, serviu de palco para Ratinho […]

De olho em 2026, Ratinho Jr destaca índices da segurança do Paraná para PMs do Brasil

Depois de ajudar a eleger mais de 160 prefeitos do seu partido nas eleições de 2024, Ratinho Junior (PSD) voltou a aparecer como um dos principais postulantes à Presidência da República em um novo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira (27). No cenário em que figura como candidato, o atual governador […]

Prefeitos eleitos da região Sul estão em Brasília para a terceira edição dos Seminários Novos Gestores, promovido pela CNM. Serão dois dias de conhecimento, numa imersão nas mais diversas áreas da administração local. Uma grande comitiva de prefeitos que fazem parte da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) está participando do evento. Entre os assuntos discutidos no Seminário estão a PEC n° 66/2023, reforma tributária, pacto federativo, além de orientações gerais sobre assuntos que farão parte da administração pública.

Eleição para Secretaria

O prefeito eleito de Corbélia, Thiago Stefanello (PP), deixará a escolha da próxima secretária de Educação do município na mão dos professores da rede municipal. Stafanello irá promover uma eleição interna entre os professores para definir o titular da pasta, algo incomum em outros municípios que preferem indicações políticas. Segundo Stefanello, o processo começou com indicações das unidades de ensino, resultando em dois nomes finalistas: as professoras Adriana Chimello Piazza e Caroline Sergel.

Bueno na Agepar

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) indicou o ex-deputado federal Rubens Bueno para o mandato de quatro anos como diretor-presidente da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná). O nome de Bueno deve passar por sabatina na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação, em data a ser definida. Caso seja aprovado, Bueno irá substituir o também ex-deputado Reinhold Stephanes.

R$ 432 milhões

A Assembleia Legislativa do Paraná devolveu aos cofres públicos, somente em 2024, um total de R$ 432 milhões. Dentro desses R$ 432 milhões, um total R$ 200 milhões foi disponibilizado para o Programa Asfalto do Vida Nova, outros R$ 100 milhões para a construção de 300 creches no Estado, mais R$ 20 milhões para a construção da nova estrutura do Hospital Pequeno Príncipe e 2 milhões para o fundo da Mulher.