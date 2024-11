Informe da Redação

Eleições OAB

Advogados e advogadas do Paraná vão às urnas nessa sexta-feira (22), para escolher as diretorias e conselhos da Seccional e das Subseções da OAB. Na Seccional do Paraná três chapas disputam a eleição: XI de Agosto, que tem como candidato a presidente Luiz Fernando Pereira, OAB Democrática, que tem como candidato Marlus Arns e Pela Ordem, que tem como candidato Flavio Pansieri. Na Subseção de Cascavel disputam Silvia Massaro (OAB Para Todos) e Higor Fagundes (Pela Ordem).

Prefeitos eleitos

As diretorias da AMP e Amop irão reunir nessa sexta-feira (22), em Cascavel, os prefeitos recém-eleitos da região. O evento será realizado na sede da Amop e terá como objetivo principal debater os procedimentos de final de mandato e a transição de governo, além de apresentar aos novos prefeitos a pauta municipalista e os desafios que eles terão que enfrentar.

Colégio Sesi

A Fiep lançou ontem (21), em Cascavel, o projeto da Escola Sesi de Referência da Indústria em Cascavel. O espaço funcionará na atual unidade da entidade e receberá um investimento de R$ 52,9 milhões para obras de adequação e terá a estrutura ampliada. A solenidade contou com a presença do presidente da Fiep, Edson Vasconcelos.

Paraná e Polônia

O vice-governador do Paraná Darci Piana recebeu uma comitiva de representantes da Polônia no Palácio Iguaçu, liderada pelo ex-marechal do Senado polonês, Bogdan Borusewicz. No encontro, ele falou sobre a situação econômica atual do Paraná, com ênfase para a potência do agronegócio e da indústria paranaense, citando números que demonstram a força dos setores em nível estadual.