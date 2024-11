Informe da Redação

O ex-presidente Jair Bolsonaro não poderá comparecer à posse do presidente Donald Trump, marcado para o dia 20 de janeiro. Isso porque Bolsonaro está com o passaporte retido por ordem do STF e proibido de deixar o país em meio às investigações do “8 de Janeiro”. O STF já negou um pedido de Bolsonaro quando ele foi convidado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para uma visita até Israel. O ministro Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) parabenizou Donald Trump pela iminente vitória na eleição presidencial dos EUA. Bolsonaro disse esperar “que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”. Bolsonaro, inclusive, conversou com Trump em uma vídeo chamada feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que acompanhou a apuração na casa do presidente eleito.

O estado do Paraná poderá recompensar financeiramente cidadãos que forneçam informações relevantes à polícia, contribuindo para a prevenção, repressão ou solução de crimes. A iniciativa, estabelecida pelo Programa Estadual de Pagamento de Recompensas, avançou na sessão plenária desta quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa do Paraná. Critérios para Pagamento Segundo o projeto de lei 154/2024, de […]

IA no Judiciário As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) poderão ser utilizadas pelos juízes que falam língua portuguesa para analisar dados e redigir texto, desde que o resultado seja submetido à revisão dos magistrados – que continuarão responsáveis por tomar as decisões de cada caso. A determinação é da União Internacional de Juízes de Língua […]

Reforma tributária

Durante sessão do Senado Federal, o senador Oriovisto Guimarães (Podemos) manifestou preocupação com relação à regulamentação da reforma tributária em discussão no Senado. Na avaliação do parlamentar, a reforma proposta não simplifica o sistema tributário brasileiro. Segundo Oriovisto, o Brasil poderá figurar entre os países com as taxas de Imposto sobre Valor Agregado mais altas do mundo, com estimativas variando entre 26% e 28%.

Recompensa

O paranaense poderá ser recompensado financeiramente se fornecer informações à polícia, que contribuam para a prevenção, repressão ou solução de crimes no estado. A medida está prevista no Programa Estadual de Pagamento de Recompensas e avançou na sessão plenária de ontem (6) na Alep. A proposta determina que o pagamento só deverá ser efetuado após comprovação da utilidade da informação prestada.

Profissionais liberais

O MEI (Microempreendedor Individual) excluirá 15 profissões liberais de seu regime simplificado a partir de 1º de janeiro de 2025. A mudança afetará principalmente profissionais com formação superior que utilizam o sistema para obter CNPJ e formalizar seus negócios. Entre as categorias que deixarão de ter acesso ao regime estão advogados, arquitetos, médicos, dentistas, engenheiros, jornalistas e outros profissionais liberais.

Eleição Senado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o acordo para lançar a candidatura do senador Marcos Pontes (PL) à vice-presidência da Casa Alta está “quase certo”. O ex-chefe do Executivo afirmou que tem conversado com o senador e líder da Oposição no Congresso, Rogério Marinho (PL), e o favorito à presidência da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil), para emplacar o nome de Pontes para a 1ª vice-presidência.