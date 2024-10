Informe da Redação

Tiago ou Alécio?

E a primeira semana pós-eleição em Cascavel fechou com alguns cenários com horizontes bem definidos. Passada a disputa nas urnas, começaram as disputas internas por poder e espaço. Na Câmara de Vereadores, reeleito e mais votado, Tiago Amaral é o nome forte para presidência da Casa em 2025, porém, o “preferido” do ainda prefeito Leonaldo Paranhos, continua sendo o parceiro Alécio Espínola. Mas, a partir de 1º de janeiro, os “comandos” mudam de mãos. Outros reeleitos, menos prestigiados atualmente, já avisaram que “é preciso mudar”. E, neste caso, a palavra de ordem é “chega de continuidade”. Amaral campeão de votos (4.243) teria o apoio da maioria dos reeleitos, segundo dizem…

E o vice?

Enquanto as negociações já esquentam a Câmara, a eleição de 2026 também começa se desenhar. O prefeito eleito, Renato Silva, durante a semana, em suas entrevistas enumerou lista de candidatos a deputado estadual que terão “apoio do grupo”: Gugu Bueno, Batatinha, Romulo Quintino, Adelino Ribeirto e o Coronel Lee. Na lista de Silva para deputado federal, o Henrique Mecabô ainda não entrou? O grupo que garantiu a vitória no primeiro turno é grande e o ajuste não vai ser fácil.

Autofagia?

É bom lembrar que num passado, não muito distante, o apoio diluído entre vários nomes garantiu a Cascavel perda de representatividade em Curitiba e em Brasília. Quanto maior a lista (e o ego), mais difícil garantir a eleição.

PSD na Itaipu?

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está trabalhando para derrubar o diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, ex-deputado federal pelo PT do Paraná, segundo informou o Poder360. O desejo do ministro é emplacar alguém do seu partido, o PSD de Gilberto Kassab, e aumentar sua influência no setor elétrico. O PSD saiu das eleições de 6 de outubro com quase a metade dos prefeitos do Paraná.