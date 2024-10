Informe da Redação

Até as 19h30 deste domingo (6), o Ministério da Justiça registrou 2.618 crimes eleitorais e 515 prisões, sendo 22 de candidatos, durante o primeiro turno das eleições municipais. Das ocorrências, boca de urna somam os maiores flagrantes, alcançando 1.057. Na sequência, aparece compra de votos e corrupção eleitoral, que teve 423 casos; violação ou de tentativa de violação do sigilo de voto, com 203; e desobediência a ordens da Justiça Eleitoral (64).

Perto de 3 milhões de eleitores justificaram a ausência nas urnas neste domingo. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, eles optaram em fazer a justificativa pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título. Além disso, 199,6 mil pessoas justificaram a ausência do exterior. Os tribunais regionais substituíram 2.651 urnas eletrônicas, ou seja, 0,50% das 478.026 urnas.

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, disse que a lentidão relatada por eleitores no aplicativo e-Título foi provocada pelo grande número de acessos simultâneos. Os eleitores recorreram às redes sociais para reclamar da lentidão da plataforma. O prazo para justificativa é de 60 dias após cada turno. Quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo ou vice-versa.

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) registrou 111 crimes eleitorais e dois crimes comuns no estado em locais de votação. Do total de crimes eleitorais, 10 envolveram compra de votos e corrupção eleitoral e 64 caracterizados como boca de urna. Os dados são do Codex.

A exemplo de Cascavel, as eleições nos municípios que integram a Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) também foram tranquilas, com pequenos incidentes pontuais que não comprometeram a festa da democracia. O Jornal O Paraná fez minucioso levantamento e registra todos os prefeitos e vereadores que iniciaram novos mandatos a partir de janeiro […]

Os deputados estaduais retomaram as sessões plenárias na Assembleia Legislativa do Paraná. A repercussão das eleições municipais em todo o Brasil para a escolha de prefeitos e vereadores foi a tônica dos discursos nesta segunda-feira (7). As atividades no Plenário Waldemar Daros foram reabertas após uma reforma geral para recuperação de toda a parte elétrica […]

Fiscal denunciado

Um fiscal foi acusado de boca de urna neste domingo (6) no Colégio Estadual Amâncio Moro, em Corbélia. Uma funcionária do Fórum Eleitoral afirmou ter visto o homem entregando papéis, mas não soube especificar o conteúdo. Diante da denúncia, uma equipe da Polícia Militar abordou o fiscal para revistá-lo. Durante a abordagem, foram encontrados panfletos de um candidato a prefeito e de dois vereadores, além de R$ 1,2 mil em dinheiro.

Oeste na frente

Às 17h17, saiu o primeiro resultado das eleições no Paraná, e foi de um município do Oeste. Foi em Iracema do Oeste, onde a candidata a prefeita, Elza, do PP, venceu as eleições alcançando 1.217 votos, ou seja, 56,90% dos votos validos. Em segundo, ficou o candidato a Donizete Lemos, com 922 votos computados (43,10%).

Na penitenciária

Pela primeira vez na história, detentos provisórios da Penitenciária Estadual Thiago Borges de Carvalho, de Cascavel, votaram nas eleições de 2024. De acordo com o boletim da urna da sessão, o candidato mais votado na penitenciária foi Renato Silva, com 21 votos, seguido de Edgar Bueno com 10 e Marcio Pacheco com 2. Professora Liliam não teve nenhum voto nessa sessão. O vereador mais votado foi Jeferson Lazaro, com 11 votos. Até o vereador Policial Madril recebeu um voto lá.

Sem votos

Em Cascavel, um único candidato a vereador não recebeu nenhum voto. O candidato Nelson da Mega (Solidariedade) teve “zero” votos. A candidatura dele foi anulada sob judice. Outro candidato com candidatura anulada que recebeu apenas 3 votos foi Marcos Rios (PSDB). Já ente os candidatos com candidaturas registradas e com menos votos, está Dr. Josué (PDT), com 6 votos.