Informe da Redação

Sobrinho do Bolsonaro

O Partido Progressistas terá Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro e primo de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, como pré-candidato a vereador de Cascavel. Segundo apurado pelo O Paraná, Léo Índio possui residência em Cascavel há algum tempo e também possui família residindo no Paraná. Ele deverá, inclusive, utilizar o nome Léo Bolsonaro na urna. O anúncio da pré-candidatura de Léo Índio fortalece a pré-campanha de Marcio Pacheco pela prefeitura de Cascavel.

Sobrinho Bolsonaro II

Léo Índio é filho de Rosemeire Nantes Braga Rodrigues, irmã de Rogéria Nantes Braga Rodrigues, primeira esposa de Jair Bolsonaro e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo. Ele será o elo de Pacheco com a família Bolsonaro.

Câmara Jovem

A Câmara Jovem de Cascavel realizou sua segunda reunião ordinária deste ano. Os vereadores jovens da Legislatura de 2024, empossados no dia 23 de maio, seguiram o mesmo protocolo de uma sessão de eleição da Mesa Diretora, incluindo a leitura do Regimento Interno. A composição da Mesa será só de mulheres. Fernanda Mantovani, do colégio Alfa Plazza, foi eleita presidente.

Reforço Hermano

A deputada estadual Maria Victoria (PP) contratou o publicitário argentino Pablo Nobel para auxiliar em sua pré-campanha à Prefeitura de Curitiba. Nobel e profissionais da agência PLTK já estão em Curitiba realizando as primeiras reuniões e definição do cronograma das próximas ações. O argentino trabalhou nas campanhas do presidente da Argentina, Javier Milei, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

PEC da anistia

Está em tramitação na Câmara dos Deputados a PEC 9/2023, proposta de emenda à Constituição que prevê anistia para os partidos que não cumpriram as cotas mínimas de destinação de recursos para candidatas mulheres e candidatos negros nas eleições de 2022. Um grupo de Senadores criticou a proposta. Caso aprovado na Casa Baixa, o texto seguirá ao Senado.

Estatuto da Cidade

Um projeto de lei que altera o Estatuto da Cidade com a inclusão de diretrizes à política urbana que fomentem a construção de cidades resilientes frente às mudanças climáticas foi aprovado pelo Senado Federal. A legislação adiciona ao Plano Diretor Municipal, novos instrumentos para que todos os Municípios brasileiros adotem diretrizes e medidas de enfrentamento às mudanças do clima, a partir de estudos específicos sobre o tema.

Vacina dengue

O presidente Lula da Silva (PT), já se vacinou com as duas doses contra a dengue. Segundo dados obtidos pela Folha de S. Paulo via LAI (Lei de Acesso à Informação), o petista tomou a 1ª dose no dia 5 de fevereiro, 4 dias antes do início da campanha nacional do SUS (Sistema Único de Saúde). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que Lula (PT) se imunizou “escondido” contra a dengue.

Propaganda antecipada

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula da Silva (PT) e o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) por propaganda eleitoral antecipada por declaração em ato do 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Na ocasião, o petista pediu votos para o psolista. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci determinou o pagamento de multa no valor de R$ 20.000 para Lula e R$ 15.000 para Boulos. Cabe recurso da decisão.