Governo vai contratar estudos para criação de uma Arena Olímpica em Curitiba

Curitiba - O Governo do Estado publicou, nesta quarta-feira (19), um edital voltado a interessados na elaboração de estudos para a implantação da Arena Olímpica do Paraná. Este complexo esportivo situado em Curitiba vai oferecer diversas modalidades, incluindo atletismo e ginástica. A proposta visa a formar atletas de alto desempenho. O mesmo edital contempla a possibilidade de estudos sobre um complexo de esportes aquáticos, também na Capital.

Interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) do projeto que queiram apresentar estudos para viabilidade técnica-operacional, econômico-financeira, ambiental e jurídica para estruturação do projeto podem se cadastrar até o dia 21 de março de 2025. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis, na íntegra, neste site. O valor máximo nominal para ressarcimento do estudo escolhido será de R$ 3,5 milhões.

Projeto

O projeto, uma iniciativa conjunta das secretarias de Estado do Esporte e do Planejamento, visa a implantação de um novo complexo esportivo para formação de atletas de alto nível e atração de competições nacionais e internacionais. Além disso, ampliará e modernizará a estrutura existente no imóvel da sede da Secretaria do Esporte, no Capão da Imbuia. Isso contemplará a renovação dos equipamentos geridos pela pasta.

Atualmente esse local tem três ginásios: um de vôlei, outro para paradesporto e ginástica rítmica, e um de treinamento de ginástica artística, onde funciona o Centro de Excelência em Ginástica do Paraná. Ele também possui espaços esportivos para aulas de futebol e rugby. A ideia, de acordo com a Secretaria de Esporte, é receber propostas para um ginásio com cerca de 20 mil lugares. Este ginásio pode englobar parte da estrutura atual ou ser totalmente novo.

Complexo aquático

O edital também contempla a implantação de um complexo aquático voltado à modalidade esportiva de natação. Este deverá atender aos parâmetros para recebimento de competições em nível nacional e internacional, em imóvel que pertence ao Estado. A ideia é que ele tenha os mesmos parâmetros utilizados nas competições de natação das Olimpíadas. O edital contempla a execução dos projetos de maneira individual ou conjunta.

Formação de atletas

Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, esse projeto segue a lógica das Parcerias Público Privada, agora voltadas ao desenvolvimento dos esportes olímpicos. A ideia é criar uma infraestrutura dedicada para formação de atletas paranaenses de alto desempenho. Além disso, estão previstos atendimentos sociais também de crianças e adolescentes.