Eleições americanas intensificam o debate

São Paulo – Com a intensificação do debate sobre imigração nas vésperas das eleições americanas de 5 de novembro, o tema volta ao centro das atenções, trazendo incertezas tanto para brasileiros que planejam construir uma nova vida nos Estados Unidos quanto para aqueles que já vivem no país e buscam regularizar sua situação.

O número de brasileiros buscando imigração para os EUA aumentou drasticamente de 2023 pra cá, chegando a um crescimento de 250%. Esse cenário ressalta a necessidade de serviços jurídicos confiáveis, especialmente em um período em que a imigração é um tema central nas eleições americanas.

Em 2023, mais de 1,1 milhão de vistos de turista foram emitidos para brasileiros. Atualmente, cerca de 2 milhões de brasileiros residem nos Estados Unidos, sendo que a maior parte da comunidade se identifica como democrata. Os cidadãos americanos no exterior têm garantido o direito de votar em eleições federais nos Estados Unidos, através dos consulados, que no Brasil estão nas cidades de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

Consequências na economia brasileira

São Paulo – A economia dos Estados Unidos, sendo a maior do mundo, atua como um barômetro para o desempenho econômico global. Decisões políticas e econômicas tomadas pela administração americana afetam diretamente o comércio internacional, a estabilidade financeira e o fluxo de capitais. A economia brasileira é particularmente sensível às mudanças na política americana devido a diversos fatores. Primeiramente, os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, sendo um grande destino para exportações de commodities, como soja e petróleo. A eleição de um presidente com uma postura protecionista pode resultar em barreiras comerciais, impactando negativamente as exportações brasileiras.

Dema Oliveira, especialista em expansão de empresas, comenta: “Eu acredito que a mudança do governo dos Estados Unidos vai impactar, sim, os brasileiros. Primeiro, porque, se um republicano entra no poder nos Estados Unidos, o país se torna mais protecionista e seria melhor para nós termos alguém de direita governando o Brasil. Um governo protecionista protege seu próprio país, aumentando as alíquotas de importação, como aconteceu no tempo do Trump”.