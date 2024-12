Do Legislativo ao Executivo: Beth Leal será a ‘porta-voz’ do governo municipal em 2025

Próximo a concluir seu primeiro mandato na Câmara de Cascavel, a vereadora Beth Leal (Republicanos) já se prepara para o próximo desafio, agora no Poder Executivo. Em visita à redação do jornal O Paraná, Beth falou sobre o mandato como vereadora, compartilhou a atuação como parlamentar, os avanços em temas sociais e ambientais, as dificuldades enfrentadas, sobretudo no que diz respeito à representatividade feminina na Câmara, além de revelar as expectativas como futura secretária de Comunicação Social de Cascavel a partir de 2025, no Governo Renato Silva. Confira entrevista na íntegra, em vídeo, ao fim da matéria.

O Paraná – Esse foi seu primeiro mandato como vereadora, qual avaliação você faz desse mandato, que também foi a sua estreia na política?

Beth Leal – Na verdade, eu tenho uma compreensão do meu mandato como um mandato positivo, um resultado positivo diante do que eu me propus a fazer como vereadora. Foi a primeira vez, não tinha a expectativa de seguir carreira na vida pública, nem de ingressar na vida pública. Sempre fui da iniciativa privada, sempre como professora, que é a minha profissão. E entrar na política foi uma oportunidade que tive de conhecer um pouco mais, de contribuir de uma forma mais direta com a população. Então, procurei fazer esse mandato, um mandato muito técnico dentro do que eu entendo como o papel do vereador na questão da produção legislativa, da representatividade da população e também da fiscalização. E nesse sentido, eu acho que eu consegui atender aquilo que eu me propus; […] pelo número de projetos que apresentei, por leis que foram aprovadas, projetos que se tornaram leis, ações que eu desenvolvi de conscientização, sensibilização na população de Cascavel com temas muito próprios e importantes, como a própria questão da proteção da mulher contra a violência doméstica, na questão ambiental, falando muito sobre isso, trabalhando nesse sentido, criando ferramentas concretas para proteção ambiental, também na questão social, muito trabalhando junto com entidades e especialmente também na educação. Então tenho uma avaliação especialmente nessas quatro áreas muito positivas. Gostaria de ter feito mais? Sem dúvida nenhuma, acho que a gente sempre cria uma expectativa. […]

Mas o que me entristeceu verdadeiramente em relação a não reeleição foi a questão da diminuição da representatividade feminina na Câmara. Nessa legislatura nós somos duas vereadoras e a próxima terá apenas uma e isso dá uma a ideia de que a gente precisa trabalhar muito ainda o amadurecimento, especialmente no público feminino, da importância de se ter representatividade no espaço de poder, como é o caso da Câmara de Vereadores.

O Paraná – Você acredita que a Bia Alcantara, única mulher eleita para a próxima legislatura terá mais dificuldades que você e a Professora Liliam? Ela conseguirá dar sequência a esse trabalho que vocês iniciaram?

Beth Leal – Eu acredito que ela vai ter, sim, certa dificuldade, mas o fato de muitos dos vereadores que foram reeleitos já estão nessa legislação e vão continuar, muitos que estão ali já conseguiram entender a importância da participação da mulher, de ouvir a mulher na hora da tomada de decisão. Eu acho que esses vão facilitar, de certa forma, a atuação da Bia. Agora, é claro, quando você tem um conjunto de 21 pessoas e apenas uma mulher, então são 20 homens e uma mulher, para você convencer, para dialogar, se torna mais difícil. Eu espero que, conhecendo a Bia como eu conheço, ela que é uma pessoa muito de luta; ela tem posicionamento, postura muito contundente em relação às suas ideias, às suas concepções, ela também não vai ser uma pessoa fácil de dominar.

O Paraná – Quanto ao mérito dos seus projetos apresentados como vereadora, quais deles você destaca?

Beth Leal – Acho que a gente tem vários projetos que poderiam ser elencados, mas eu costumo enaltecer pelo seu valor social, pela sua contribuição, especialmente para o público feminino, que é o projeto que se tornou o Programa de Lei da Dignidade Menstrual, que é a distribuição de absorventes, materiais higiênicos para mulheres em condição de vulnerabilidade, desde jovens, adolescentes, porque a gente tem uma realidade que é desconhecida e, por isso, que eu digo da importância da representatividade. […]

É um projeto que tem um período de vida longo, porque enquanto nós tivermos pessoas nessa condição de vulnerabilidade, ele vai precisar existir. Então é um projeto que, do meu ponto de vista social, para mim é extremamente importante. Outro que espero que seja colocado em prática na próxima gestão é a identificação das nossas minas, das nossas nascentes, do ponto de vista ambiental, para que as pessoas saibam onde estão as nossas nascentes, para que a gente possa mobilizar a sociedade no que diz respeito à proteção ambiental. […]

O outro, o símbolo ambiental, que é a preservação da árvore símbolo ali do bairro São Cristóvão, que busca chamar a atenção sobre a importância da preservação da natureza. Nesse sentido, essa árvore passa a ser um símbolo como patrimônio natural de Cascavel e a gente pretende que, ao olhar para aquela árvore, a população entenda a importância que todas têm na nossa cidade e o nosso plano de arborização seja cumprido a rigor dentro do município. […]