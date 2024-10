Com PSD fortalecido após as eleições, Kassab defende Ratinho candidato em 2026

O presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático), Gilberto Kassab, defendeu o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), como o candidato a presidente da República pela sigla nas eleições de 2026. Em entrevista à CNN Brasil, Kassab disse que Ratinho é um dos representantes da renovação política no país. “Temos um consenso hoje no partido que, se tivermos candidato, o Ratinho Junior só não será o candidato se não quiser”.

Apesar de não ter disputado as eleições em 2024, o ex-prefeito de São Paulo é apontado como um dos vencedores do pleito, já que o partido foi o que conquistou o maior número de prefeituras em todo o Brasil, foram 886 somente no primeiro turno.

Passado ás eleições municipais, os partidos passam à mirar as eleições gerais de 2026. Como já adiantado pela reportagem do jornal O Paraná na edição de quarta-feira (9), alguns nomes e siglas saem fortalecidos e já dão o tom para 2026. Segundo Kassab, o PSD já bateu o martelo para que o governador do Paraná, Ratinho Junior seja o nome para a disputa. “Está definido e debatido no partido. O Ratinho aceita discutir o nome dele”, declarou.