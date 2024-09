Coluna-Esplanada

A composição

As tratativas para fazer do deputado Hugo Motta (Rep-PB) o potencial futuro presidente da Câmara, como o nome do Palácio e do grupo de Arthur Lira – hoje em torno de 200 deputados – passam não só pelo futuro do rifado Elmar Nascimento (União-BA) no TCU. Até o PL, de Jair Bolsonaro, sentou à mesa. O partido de Valdemar da Costa Neto quer a vaga da 1ª vice-presidência na chapa (hoje conta com a 2ª vice, ocupada por Sóstenes Cavalcante – PL-RJ). Ciente de que não tem a maioria da Câmara, o presidente Lula da Silva tem cedido, através dos ministros palacianos. Não será surpresa uma Mesa suprapartidária em 2025, pela sua governabilidade e sem riscos de traições da oposição.

Alô, presidente

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) apresentou Indicação na Câmara para que Lula da Silva encaminhe ao Procurador do Tribunal Penal Internacional a emissão de mandado de prisão contra Nicolás Maduro, pela prática de crimes contra a humanidade. Bragança e boa parte da Câmara querem aumentar a pressão sobre o Governo para que tome uma atitude contra o ditador da Venezuela.

Calhou

O programa Calha Norte caiu nas mãos do Ministério da Integração Nacional. Houve até briga para isso, conforme revelou a Coluna. São R$ 1 bilhão de orçamento anual em jogo, que até ontem estavam sob tutela do Exército, que comandou os projetos por 40 anos. O Calha foi lançado por José Sarney para levar infraestrutura e serviços às comunidades afastadas das cidades na região amazônica dos Estados do Norte.

Entrou no calendário

Jair Bolsonaro aterrissa hoje em Juiz de Fora (MG), para passeata no calçadão da Halfeld, onde há seis anos levou a facada que quase lhe custou a vida. A visita a JF entrou no calendário, que está intenso este mês. Com permissão para atos públicos, o ex-presidente passou ontem por Contagem e BH; e ainda visitará este mês São Paulo (ato de amanhã); Registro (SP);cidades gaúchas e catarinenses e Imperatriz (MA).

Dinheiro que volta

O combate à corrupção enche o caixa do DF. Só em 2024, a Polícia Civil recuperou R$ 170 milhões em ativos de crimes de facções criminosas, como corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro etc. Entre os bens estão 136 carros, 86 imóveis, dinheiro em espécie e valores bloqueados pela Justiça em contas. Há opções de sobra para o Estado. Em Porto Seguro (BA), por exemplo, a PM fez de patrulha uma Mercedes do tráfico.

Bienal do Livro

O renomado escritor de livros infanto-juvenis fará uma aparição rara amanhã, na Bienal do Livro de São Paulo. A Abrelivros lançará o Anuário 2024, com o tema “O desafio da leitura”, no espaço Papo de Mercado. O evento contará com um painel sobre a importância da leitura no Brasil, com a participação de Bandeira, de Nadja Cezar (FNDE), Ângelo Xavier e Maria José Nóbrega.

Pódio da Educação

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, fecha a semana com ouro. A Faculdade Senac-DF conquistou a nota máxima do MEC nos cursos de Marketing, Gestão da TI e Banco de Dados. E os cursos de Segurança da Informação, Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos receberam a segunda maior nota. “Reflexo dos compromissos dos nossos gestores”, diz Aparecido.