Audiência Pública vai debater 'pedágio free flow' na Assembleia Legislativa

Paraná - O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou ontem (11) que a Frente Parlamentar Municipalista e a Comissão de Obras da Assembleia Legislativa vão convocar uma audiência pública. O tema será debater a utilização do sistema de cobrança free flow (pedágio eletrônico) nas concessões rodoviárias no Paraná. A data e horário da audiência ainda serão divulgados.

Os deputados do colegiado e os dirigentes da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) alertam para o risco desse sistema. O sistema pode ser instalado, através de pórticos, em áreas urbanas e conurbadas nas rodovias. Elas cortam as cidades de perfil metropolitano ou contíguas.

“A adoção do sistema de cobrança free flow é prevista nos atuais contratos de concessão das rodovias paranaenses. É uma mudança na forma da cobrança ou do pagamento do pedágio. Deixariam de existir as atuais praças de pedágio e seriam instalados pórticos ao longo dos trechos de rodovia e o usuário pagaria de acordo com a quilometragem que percorreu”, explicou Romanelli em artigo publicado na imprensa.

Esclarecimentos

“A grande dúvida que a ANTT ainda não esclareceu é que esse tipo de cobrança pode acontecer também em áreas urbanas. Pode ocorrer próximo aos contornos ou ainda em áreas conurbadas. No Paraná, as cidades foram se formando em torno das rodovias. Parte delas cruzam as cidades e tem um grande fluxo de tráfego local”, completa.

Romanelli considera injusto que a população local seja impactada com pagamento de tarifa de pedágio. Isso para que a rodovia seja mantida ou sejam feitas obras de ampliação, duplicação e melhorias. É um tema complexo e até agora a ANTT não conseguiu explicar se envolve as áreas urbanas ou não”, disse.

Os deputados Romanelli, Tercilio Turini (MDB) e Evandro Araújo (PSD) oficiaram a agência nacional dos transportes pedindo esclarecimentos sobre a utilização do pedágio eletrônico.