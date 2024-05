Ao chegar ao RS, que passa por catástrofe, Lula diz torcer por Grêmio e Internacional

Senado vai debater dívidas dos municípios, desoneração e Dpvat

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou ontem (30) que o Plenário do Senado fará sessão de debate temático no dia 13 de maio, às 15h, para analisar questões municipalistas, como as dívidas das cidades brasileiras, em especial as dívidas previdenciárias. Ele fez o anúncio após senadores comentarem a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) […]