Rapaz que espancou idosa pode pegar 18 anos de cadeia, diz delegado

COMBATE AO TRÁFICO

Apreensões de maconha e cocaína crescem no Paraná no 1º semestre

O Paraná registrou aumento no número de apreensões de drogas no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indicam crescimento no volume de apreensões de maconha (17%), cocaína (60%) e crack (89%). O número […]