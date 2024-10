Repercussão

Essa foi a última sessão do TSE antes do 1º turno, que será realizado no próximo domingo (6). A ministra disse ainda que a Justiça Eleitoral já tomou as providências necessárias para evitar transtornos no dia da eleição, com o objetivo de garantir a locomoção dos eleitores e o livre acesso aos locais de votação.

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a ministra Cármen Lúcia, defendeu na sessão da Corte Eleitoral de ontem (3) que as eleições deste ano devem ocorrer com “tranquilidade democrática e civismo responsável”. A ministra também afirmou que eleitores não depositem nas urnas seus “dissabores na vida ou ideológicos”.

Sessão extra

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou uma sessão extra ontem (3), para julgar recursos eleitorais que estavam pendentes de manifestação. O objetivo da realização da sessão extra é por conta do volume de ações judiciais que ainda precisam ser julgadas antes do pleito, no domingo (6). A medida atendeu a pedidos dos advogados que representam as partes interessadas.

Terras indígenas

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) participou de mais uma reunião da Comissão Especial proposta pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, para a discussão da demarcação de terras indígenas. A entidade defendeu a participação dos Municípios nesse processo e também tem marcado presença nos encontros com o objetivo de encontrar uma solução equilibrada e que contemple o financiamento das políticas públicas indígenas.

Cassinos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou a intenção do governo do presidente Lula (PT) querer liberar os cassinos depois de terem flexibilizado a maconha e o aborto. “Quando deixamos o governo, as portas do inferno se abriram”, declarou. Bolsonaro afirmou que as apostas esportivas chegaram como “aperitivos” e explodiram no meio do povo, sobretudo entre os mais pobres e beneficiários do Bolsa Família. Para ele, o número de pessoas que “se entregam à jogatina” é um dos “sintomas” de que a economia não vai bem.

Responsabilidade afastada

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente pedido de rescisão interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior em face de decisão que havia mantido a irregularidade do Conselho Universitário da Unioeste. Com a nova decisão, foram afastadas a responsabilidade de 39 membros do conselho pela irregularidade e as multas aplicadas pelo Tribunal. No entanto, foram mantidas a responsabilidade do ex-reitor da Unioeste Paulo Sérgio Wolff, o Cascá.