Cooperativas e grupos empresariais do Paraná investiram quase 5 bilhões de reais, consolidando o Estado como um dos principais polos de industrialização da soja. Enquanto a maior parte do grão é exportada para a China, União Europeia e Oriente Médio, uma parte crescente é processada no próprio Paraná, gerando derivados como óleo, farelo e biodiesel.

Polo industrial II

Dados da Pesquisa Industrial Anual do IBGE, analisados pelo Ipardes, mostram que, entre 2019 e 2022, o Valor Bruto da Produção Industrial de óleos e gorduras no Estado saltou de 14 bilhões e 900 milhões para 30 bilhões e 500 milhões de reais, com a soja como principal responsável.

CastraPet

O CastraPet Paraná terá uma nova fase a partir de novembro. O quarto ciclo do projeto vai beneficiar 175 municípios de todas as regiões do Paraná. Os primeiros atendimentos serão em Guaíra, na região Oeste, Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, e Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Orçamento 2025

A Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) para 2025 prevê um aumento de 59,2% nos investimentos em comparação a 2024. Com um total de R$ 6,3 bilhões que devem ser aplicados em obras, serviços de manutenção e melhorias em todas as regiões do Estado, o valor é R$ 2,4 bilhões maior do que o presente no orçamento atual.

Orçamento 2025 II

A saúde é uma das áreas que mais vai receber recursos para ampliar e otimizar seu atendimento no Estado. São R$ 1,1 bilhão que vão ser usados, por exemplo, para melhorar a atenção básica e a assistência hospitalar e ambulatorial. Além disso, a educação deve receber um aporte de R$ 679 milhões.