‘Paranhistas’ com Pacheco

O Podemos de Cascavel realizou sua convenção partidária na noite de quarta-feira (31). Conforme esperado, a sigla estará coligada na majoritária com o Progressista, do pré-candidato Marcio Pacheco. Ocorre que, a chapa de vereadores que irá apoiar Pacheco é formada por um forte time de “paranhistas”, nomes com fortes ligações com o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. Entre os nomes estão Descire Doneda, Cidão da Telepar, Conrado Lara, Damasceno Junior, Hudson Moreschi, Pedro Martendal e Vinícius Boza.

Convenção PSDB

O PSDB realiza na noite desta sexta-feira (2), a convenção partidária que vai homologar o nome do ex-prefeito de Cascavel, Edgar Bueno para as eleições de 2024. Além de marcar oficialmente o retorno de Bueno para a disputa política, também deve servir para confirmar quem será o pré-candidato à vice da coligação para as eleições de outubro.

Taxa de desastre

A taxa de desastres cobrada pelo Município de Cascavel e utilizada como ajuda complementar na manutenção de serviços da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que era cobrada junto com o IPTU, não deverá mais pesar no bolso do contribuinte. Isto porque, o Tribunal de Justiça do Paraná declarou a cobrança inconstitucional e determinou o fim da cobrança da taxa de desastres a partir do ano que vem.

Santa Helena

A Divisão Estadual de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Paraná cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na prefeitura de Santa Helena, na Câmara de Vereadores do Município e também em empresas que prestam serviços para aquele município. Segundo a Polícia, investigações apontam que a organização criminosa desviou aproximadamente R$ 15 milhões em fraudes em licitações.

Investigados

Segundo a polícia, um secretário municipal e um fiscal de contrato estão entre os investigados pelas fraudes licitatórias em Santa Helena. De acordo com as investigações, desde 2017 os servidores minavam a competitividade nas licitações referentes aos serviços de árbitros de futebol, monitores de recreação, professores de eventos educacionais e oficinas culturais.

Paraná e Uruguai

Uma delegação com autoridades do Departamento de Maldonado, Uruguai, estará no Paraná para expor a empresários paranaenses oportunidades de investimento no país vizinho. Durante o encontro, a delegação uruguaia irá expor os principais atrativos do Departamento de Maldonado para possíveis investidores. Além do tratamento isonômico dado pelo governo do Uruguai entre investidores nacionais e estrangeiros.

Emendas Congresso

Após a realização da audiência convocada para pôr fim ao “orçamento secreto”, o ministro do STF, Flávio Dino determinou que a indicação de qualquer tipo de emendas por congressistas deve ter “absoluta vinculação federativa”, ou seja, só podem ser destinadas para os Estados (e municípios integrantes) que o elegeram. A única exceção aberta é para projetos de âmbito nacional cuja execução ultrapassem os limites do Estado.

Candidaturas registradas

Até as 13h40 desta quinta-feira (1º), já havia 926 candidaturas registradas no estado do Paraná: 840 para o cargo de vereador, 43 para prefeito e 43 para vice-prefeito. As cidades que já têm algum registro no site são Antonina, Conselheiro Mairinck, Foz do Iguaçu, Miraselva, Porecatu, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, São Miguel do Iguaçu, Sarandi e Terra Roxa.