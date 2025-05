"O LÍDER QUE CONFIA, CRESCE"

OPINIÃO

Coluna ADI pelo Paraná

Dobro da Média O Paraná registrou o maior crescimento da atividade econômica do Brasil em fevereiro de 2025, com alta de 8,1%. O índice é o dobro da média nacional (4,1%) e supera estados como Goiás (6,6%) e Santa Catarina (5,8%). Os dados são do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), do Banco Central, com […]