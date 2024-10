Lula x Bolsonaro

Deixar de justificar ou apresentar uma justificativa que não seja aceita pela autoridade judiciária resulta em aplicação de multa. Se a multa não for quitada, a pessoa não poderá obter a certidão de quitação eleitoral. Quem não votar e nem justificar a ausência por três turnos consecutivos de eleições terá o título eleitoral cancelado se não pagar as multas devidas.

Quem não votou no 1º turno das Eleições Municipais de 2024 e nem pôde justificar a ausência às urnas no dia da votação tem até o dia 5 de dezembro para apresentar a justificativa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível nos Portais da Justiça Eleitoral.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, disse que quem atacava a segurança das urnas eletrônicas perdeu credibilidade nas eleições deste ano. A declaração de Barroso foi feita durante a abertura da sessão do Supremo. O ministro voutou a afirmar que o sistema eletrônico de votação é totalmente auditável e é um exemplo para outros países.

O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm candidatos disputando o 2º turno das eleições municipais em 18 cidades. Dessas cidades, quatro terão um confronto direto entre PT e PL: Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Pelotas (RS) e Anápolis (GO). No entanto, as coligações também se mostram tão polarizadas quanto, como é esperado para São Paulo, onde Lula apoia Guilherme Boulos (Psol) e Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O futuro do Rio Logo após a reeleição de Eduardo Paes (PSD) à Prefeitura do Rio de Janeiro, um grupo de bolsonaristas defendeu a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Governo do Estado em 2026. Argumentam que a direita precisa de nome forte para a sucessão de Cláudio Castro (PL). Mas quem manda no […]

ADVOCACIA EMPREENDEDORA A OAB Cascavel lançou o Programa Advocacia Empreendedora, em parceria com o Sebrae/PR e a Escola Superior de Advocacia. As oficinas visam capacitar os advogados para o empreendedorismo, afinal, o escritório de advocacia é um negócio. Os participantes podem optar pela Jornada Essencial (iniciante) ou Avançada. As aulas serão ministradas por consultores do […]

A CNM (Confederação Nacional de Municípios) deu início à coleta de assinaturas no protocolo de intenções para a criação do Consórcio Nacional para Gestão Climática e Prevenção de Desastres, o Conclima, e do CNPREV (Consórcio Nacional de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social).

Prefeitos reeleitos

A eleição municipal de 2024 marcou a maior taxa de reeleição já registrada na história – desde a implementação, em 1997, da possibilidade de um mandato consecutivo para o Poder Executivo. A cada dez candidatos que tentaram a recolocação, oito obtiveram êxito (81%).

Políticas públicas

As cidades paranaenses que contam com fundo municipal, plano e Conselho da Pessoa com Deficiência poderão acessar, ao todo, R$ 5 milhões para incentivo ao fortalecimento das políticas públicas de garantia e da defesa dos direitos deste público. O recurso é do Governo do Estado e será repassado via Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, que foi regulamentado pelo governo em novembro de 2023.

Eleições OAB

Com o processo eleitoral aberto pela OAB Paraná no último dia 7 de outubro, todas as 30 chapas inscritas até agora, o que inclui a seccional e subseções do interior do Estado, são da XI de Agosto. A chapa apresentou a candidatura de Luiz Fernando Casagrande Pereira para a presidência da seccional no triênio 2025/2027 e já está registrada para 29 subseções paranaenses.

Em Cascavel

Na Subseção da OAB Cascavel, consta até o momento apenas uma chapa inscrita. A OAB Para Todos, que tem como presidente Silvia Mascarello Massaro e vice-presidente Eduardo Biavatti Lazarini.