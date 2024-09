Lula em Cascavel?

A candidata à prefeita de Cascavel, Professora Liliam (PT) informou com exclusividade à coluna que, caso ela esteja na disputa no segundo turno das eleições municipais de 2024, irá ganhar um apoio de peso na disputa. Professora Liliam informou que o presidente Lula (PT), deverá vir à Cascavel para participar da campanha do segundo turno, se ela estiver na segunda etapa da disputa.

PL X Pacheco

O Juiz Eleitoral Osvaldo Alves da Silva determinou que o Facebook e a TIM forneçam os dados do responsável por disparos em massa de conteúdo difamatório contra o candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco. As operadoras identificaram que a notícia foi veiculada pelo PL (Partido Liberal) de Cascavel. Pacheco criticou a ação, afirmando que os adversários propagam mentiras para prejudicá-lo e que a conduta torna o grupo “adversário de Cascavel”.

Sessões Especiais

Como já informado pelo jornal O Paraná na edição do final de semana, nas Eleições Municipais de 2024, municípios como Cascavel, Piraquara, Londrina e Castro terão Seções Eleitorais especiais para pessoas em prisão provisória e adolescentes em internação. Ao todo, 130 eleitores serão atendidos. O voto de pessoas nessas condições é garantido pela Constituição Federal. São consideradas pessoas em prisão provisória aquelas recolhidas em estabelecimentos penais sem condenação criminal transitada em julgado.

Cota de Gênero

O juiz eleitoral de Cascavel Osvaldo Alves e o promotor Sérgio Ricardo reuniram-se com representantes de partidos de Cascavel, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste para discutir o Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero. O objetivo é garantir a participação efetiva de candidaturas femininas nas eleições de 2024, prevenindo fraudes à cota de gênero.

8 milhões de doses

Os casos de covid-19 aumentaram recentemente no Brasil. Segundo um levantamento, 8 milhões de doses de vacinas perderam a validade. Além disso, a CNM (Confederação Nacional de Municípios) informou que 6 em cada 10 cidades enfrentam falta de vacinas básicas, agravando a situação da saúde pública.

“Vale tudo” I

Segundo o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), as rodovias estaduais e federais no Paraná se tornaram um “vale tudo” com caminhões e veículos de passeios abusando da velocidade e da imprudência. “Não dá mais para aceitar essa falta de fiscalização e punição. Quem coloca vidas em risco está fora da lei. As autoridades precisam agir rápido”, disse Romanelli que vai convocar os comandos da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) para debater soluções frente à escalada dos acidentes nas estradas.

“Vale tudo” II

O deputado ainda aponta que parte dos caminhões trafega com excesso de cargas e ele não identificou balanças de peso de cargas e ainda que a fiscalização é mínima tanto nas rodovias estaduais quanto nas federais. “Por isso, vou apresentar uma convocação para que PRF e PRE venham à Assembleia para debater o tema. Vamos chamar a sociedade civil organizada e nós temos que fazer um pacto pela vida e pelo respeito à legislação”, completou.