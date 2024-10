A 7ª edição do Congresso Empresarial Faciap acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2024, em Foz do Iguaçu. Com o tema “Inspirando Pessoas, Colecionando Resultados”, este evento deve reunir mais de 1.500 pessoas. Inscrições devem ser feitas neste site: https://evento.congressofaciap.com.br. O evento contará com a presença das seguintes personalidades: Gustavo Borges, Zeina Latif, Gustavo Malavota, Walter Longo e André Menezes.

Todas as eleitoras e todos os eleitores podem conferir o local de votação pelo aplicativo e-Título. Para isso, devem fazer o login, usando o CPF ou número do Título de Eleitor, e clicar na opção “Onde votar”, no menu inferior. Para consultar o local de votação pelo site do TSE, a eleitora ou o eleitor deve clicar na aba “Autoatendimento Eleitoral”.

O TRE-PR informa que, devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, 170 locais de votação no Paraná foram alterados para a realização das Eleições Municipais de 2024. O eleitor ou a eleitora pode conferir se houve mudança em seu local de votação pelo site do TRE-PR, que divulga as mudanças de acordo com o município. Também é possível consultar o local de votação pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.

O tema do Concurso de Charge da AMC (Associação Médica de Cascavel) 55 anos é “Cascavel, Médicos & Medicina”. Promovido pela AMC, este concurso tem como objetivo estimular a criatividade artística, o surgimento de novos ilustradores chargistas em Cascavel e na região Oeste do Paraná, e incentivar a cultura premiando novos talentos humanos nessa área. […]

Foz do Iguaçu está sediando a reunião ministerial do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20, bloco que reúne as maiores economias do planeta. O evento, que iniciou nesta segunda-feira (30), vai tratar das políticas de transição energética, energias renováveis e tecnologias limpas. A cidade paranaense é a única não capital brasileira a integrar as cidades-sede dos encontros do G20 neste ano e foi escolhida por abrigar a Itaipu Binacional. Evento encerra na sexta-feira (4).

Transições Energéticas II

Atualmente, mais de 98% da matriz energética do Paraná é renovável. Além da energia gerada pela Itaipu, o Estado conta com iniciativas de estímulo à produção de biogás, hidrogênio renovável e energia solar. Uma das medidas de referência é o Programa Paraná Energia Rural Renovável (RenovaPR).

G20

Além do Brasil, integram o G20 África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Coreia do Sul, Rússia, Turquia, União Africana e União Europeia. Participam ainda como países convidados desta edição do G20 Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Singapura.

Reforma tributária

A Sintropar e o Comjovem Cascavel estão promovendo um evento com o tema “Mudanças propostas pela Reforma Tributária e seus impactos diretos no Transporte Rodoviário de Cargas”. Com a participação do especialista em gestão tributária Rafael Brito, Diretor da Rumo Brasil. Este é um evento essencial para transportadores, gestores e profissionais da área tributária que buscam se antecipar às mudanças e certificar que suas transportadoras estejam preparadas para o futuro do TRC. A inscrição deve ser efetuada pelo www.sympla.com.br, custa R$ 20,00 e será revertido em doações.