Encontro de cooperativas

O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses de 2024 será realizado no dia 29 de novembro, em Pato Branco. O evento, promovido anualmente pelo Sistema Ocepar, reúne cooperados, dirigentes e funcionários de cooperativas de todos os ramos e de todas as regiões do Estado. Os participantes poderão assistir à palestra do capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Brumadinho, em 2019.

Inscrições

O Senac Paraná está com as matrículas abertas para os cursos técnicos de 2025, oferecendo 429 turmas para as turmas presenciais e EAD, bem como para as vagas gratuitas, em todo o estado. As aulas dos cursos presenciais terão início no dia 11 de março, e as oportunidades abrangem diversas áreas.

Tecnologias

O Paraná deve começar a usar novas tecnologias no controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre as inovações estão o uso do método Wolbachia, estações disseminadoras de larvicidas, borrifação residual, ovitrampas (armadilhas para monitoramento do Aedes ou do vetor) e outras estratégias que têm se mostrado promissoras nas áreas com maior impacto das epidemias de dengue.

Irriga Paraná