As cidades do oeste são destaques na produção agropecuária do Paraná, conforme o Deral. Suínos (Toledo e Santa Helena), aves (Toledo e Assis Chateaubriand), milho – 1ª safra (Toledo e Assis Chateaubriand) milho – 2ª safra (Guarapuava e Castro), batata – 1ª safra (Guarapuava e Contenda), batata – 2ª safra (Guarapuava e Pinhão), feijão – 1ª safra (Irati e Prudentópolis), feijão – 2ª safra (Vitorino e Pato Branco).

Seguindo de…

leite (Castro e Carambeí), cevada (Guarapuava e Tibagi), Soja (Cascavel e Tibagi), trigo (Cascavel e Tibagi), bovina (Umuarama e Alto Paraíso), laranja (Paranavaí e Alto Paraná), cana-de-açúcar (Colorado e Jacarezinho), sericultura (Nova Esperança e Diamante do Sul), café (Carlópolis e Pinhalão), morango (Jaboti e São José dos Pinhais), erva-mate (Cruz Machado e São Mateus do Sul), tilápia (Nova Aurora e Palotina), papel e celulose ( Telêmaco Borba e Ortigueira) e ovos (Arapongas e Santo Antônio do Sudoeste).

Eleitorado

Curitiba é a cidade no estado com o maior eleitorado (1.423.722 pessoas), seguida de Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463). As quatro cidades com menos eleitores são: Jardim Olinda: 1.363, Nova Aliança do Ivaí: 1.586, Santa Inês: 1.703 e Miraselva: 1.851.

La Niña

A América do Sul deve passar a sofrer influência do La Niña a partir desse mês. No Paraná, as perspectivas colocam o produtor rural em alerta: as previsões são de chuvas abaixo do normal, principalmente nas regiões Noroeste, Norte e Norte Pioneiro do Estado. As temperaturas, por sua vez, tendem a ficar acima das médias históricas.

Prorrogada

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a prorrogação da campanha de vacinação nas escolas do Paraná. A ação deve se estender até o dia 16 de setembro ou até que a vacinação seja realizada em todas as escolas estaduais, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de se imunizar.

Vacinas

O imunizante da Influenza está integralmente disponível em todas as instituições que participam da campanha. Os alunos também podem atualizar outras vacinas, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite, DTP e HPV. A vacinação acontece a partir da autorização dos pais ou responsáveis, após a assinatura de um termo de consentimento.

Ocorrências criminais

O Paraná teve reduções expressivas – acima da média nacional – no registro de diversos crimes que envolvem vítimas e em outras ocorrências criminais entre janeiro e julho de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros sete meses deste ano, houve 942 homicídios dolosos no Paraná. O número representa uma queda de 9,77% em relação aos 1.044 registrados no mesmo intervalo de tempo de 2023 no Estado.

Apreensão de drogas

De janeiro a julho deste ano, as forças de segurança pública do Paraná apreenderam 264 toneladas de maconha, um aumento de 10,92% em relação ao mesmo período de 2023. O montante equivale a 35,5% de toda a maconha apreendida no Brasil neste ano, o que coloca o Estado na vice-liderança pouco atrás do Mato Grosso do Sul, que lidera a lista com 300 toneladas apreendidas.